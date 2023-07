Pięciobój

Wyniki legionistów na MŚ U-17

Poniedziałek, 17 lipca 2023 r. 09:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Alexandrii w Egipcie odbyły się Mistrzostwa Świata do lat 17 w pięcioboju nowoczesnym, w których wystartowało troje zawodników Legii i cała trójka zapewniła sobie awans do finałów. Hanna Jakubowska zajęła miejsce 12., Olga Cisek była 15., a Maksymilian Dobosz - 25.



Po pierwszej konkurencji najwyżej sklasyfikowana była Olga Cisek, która w szermierce uzyskała 235 pkt. (szósty wynik), do których dołożyła kolejnych sześć za trzy wygrane w bonusowej rundzie. Na torze przeszkód Olga z czasem 0:40.82 min. zajęła 15. lokatę, a Hanna Jakubowska była 17. w tej konkurencji (0:41.90 min.). W pływaniu Jakubowska uzyskała szósty rezultat (2:19.21), wyraźnie lepszy od Cisek (2:25.76 min., 18. miejsce). Olga wystartowała w laser run z numerem 7, Hania dopiero 21. Świetny wynik w strzelaniu (0:43.95 min.) i bardzo dobry bieg pozwolił Jakubowskiej na awans o dziewięć lokat i ukończenie MŚ na miejscu 12.



W rywalizacji drużynowej Polki (Hanna Jakubowska, Olga Cisek i Zofia Wyczołek) zajęły 5. miejsce.



Maksymilian Dobosz w finale turnieju indywidualnego rozpoczął od 23. lokaty w szermierce, a do 200 punktów dołożył 8 za cztery wygrane pojedynki w dodatkowej rundzie szermierki. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, następnie rozegrano wyścigi pływackie (200m stylem dowolnym) - Maks uzyskał szósty wynik tej konkurencji z czasem 2:06.93 min. Maksymilian Dobosz na torze przeszkód, po konieczności powtórzenia jednej z przeszkód, został sklasyfikowany jako 27. Całe finały MŚ ukończył na miejscu 25.



Rywalizację na MŚ rozpoczęły starty sztafet. Hanna Jakubowska i Olga Cisek były bardzo bliskie miejsca na podium, ale ostatecznie ukończyły rywalizację na miejscu czwartym.