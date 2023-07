Radomiak bez dopingu do czasu otwarcia sektora dla przyjezdnych

Poniedziałek, 17 lipca 2023 r. 12:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Fani Radomiaka Radom podjęli decyzję, że na nowym stadionie, na który przeniosą się już 5 sierpnia, nie będą prowadzić dopingu do czasu przygotowania i otwarcia sektora dla kibiców gości.



Nowy stadion Radomiaka z dwiema trybunami na ok. 9 tysięcy kibiców otwarty zostanie 5 sierpnia przy okazji meczu z Cracovią. "Mecz otwarcia nowego sezonu i powrotu na Struga 63 niech będzie naszym wspólnym świętem i razem stwórzmy niesamowitą atmosferę powrotu" - poinformowali fani Radomiaka.









Na kolejnych spotkaniach fani RKS-u będą się pojawiać, z tym że bez oflagowania i zorganizowanego dopingu. Ma to być mobilizacja dla władz klubu i miasta do oddania sektora gości w terminie, czyli przed planowanym na 7 października meczem z ŁKS-em Łódź.



"Zachęcamy wszystkich do zakupu biletów na mecz otwarcia oraz kolejne mecze do 7 października. Biletów - nie karnetów, bo wotum zaufania, które dajemy ma swoje granice. Po meczu otwarcia, aż do spełnienia naszego postulatu dotyczącego sektora dla kibiców gości, mimo naszej obecności, nie będzie prowadzony zorganizowany doping oraz nie będą wywieszane klubowe flagi" - poinformowały grupy kibicowskie naszych przyjaciół.