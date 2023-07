Biblioteka legionisty: Mistrzostwa Polski. Stulecie, Tom 10 (250)

Dziesięć miesięcy po wydaniu tomu dziewiątego ukazał się kolejny, dziesiąty tom serii GiA "Mistrzostwa Polski". Czerwony tom poświęcony jest meczom rozgrywanych w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w latach 1983-1990. Tak jak we wcześniejszych wydaniach tejże serii, sezon po sezonie (od 1982/83) znajdziemy informacje nt. każdej z drużyn, ze wszystkimi wynikami, strzelcami bramek, a także statystykami całej drużyny za konkretny sezon. Całość oczywiście uzupełnia zdjęcie drużynowe. Tekstu w publikacji jest stosunkowo niewiele. Czasem oczywiście znajdziemy nieco ciekawostek przy prezentacji poszczególnych graczy danego zespołu. "Jan Pieszko z Legią zdobył dwa tytuły mistrza Polski, dotarł z nią do półfinału PEMK. Jako trener, już po zakończeniu kariery, nigdy nie poprowadził samodzielnie stołecznego zespołu. Pozostała mu mało eksponowana rola asystenta, jak w sezonie 1984 gdy pomagał Jerzemu Kopie" - czytamy w wydawnictwie. Publikację kończą różne zebrane dane statystyczne w lat 1983-1990, a także 1921-1990. Najnowszy tom serii kosztuje 74 złote. Tytuł: Mistrzostwa Polski (Tom 10). Mecze, kluby, sezony 1983-1990. Autor: Andrzej Gowarzewski Wydawnictwo: GiA Rok wydania: 2023 Liczba stron: 368 Cena: 74 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.