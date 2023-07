Rowińska wicemistrzynią Europy do lat 18

W Klosters w Szwajcarii rozpoczęły się tenisowe Mistrzostwa Europy Juniorów (do lat 18), w których wystartowała zawodniczka Legii, Malwina Rowińska . W singlu legionistka niestety już w pierwszej rundzie trafiła na bardzo wymagającą Węgierkę i uległa Luce Udvardy 6-3, 5-7, 4-6. W deblu, w parze z Zuzanną Pawlikowską, dotarła do strefy medalowej, pokonując cztery rundy. W niedzielnym finale z Rumunkami, Marą Gae oraz Carą Marią Mester, Rowińska i Pawlikowska przegrały 2-6, 3-6. Wyniki Rowińskiej w singlu: II runda: Malwina Rowińska - Luca Udvardy (Węgry) 6-3, 5-7, 4-6 Wyniki Rowińskiej w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Zuzanna Pawlikowska - Indira Lepage (Belgia)/Emilia Pranyte (Litwa) 6-1, 6-1 II runda: Rowińska/Pawlikowska - Karolina Kozakova/Kenisha Moning (Szwajcaria) 2-6, 6-1, 10-5 1/4 finału: Rowińska/Pawlikowska - Bella Bergkvist Larsson/Tilda Hessleryd (Szwecja) 6-2, 6-2 1/2 finału: Rowińska/Pawlikowska - Kitti Molnar/Luca Udvardy (Węgry) 6-3, 4-6, 10-7 Finał: Rowińska/Pawlikowska - Mara Gae/Cara Maria Mester (Rumunia) 2-6, 3-6

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.