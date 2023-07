Dwa złote medale Hanny Cyronek na MP U-10

W Piotrkowie Trybunalskim rozegrano Ogólnopolski festiwal tenisowy "Kozica Cup 2023", będący zawodami rangi mistrzostw Polski do lat 10. Bardzo dobrze w zawodach pokazała się zawodniczka Legii, Hanna Cyronek , która zdobyła dwa złote medale. W singlu legionistka zdobyła złoto po wygranych pięciu meczach, w tym dzisiejszym finale z Nikolą Szczechowiak. W deblu Cyronek triumfowała w parze z Natalią Cytrycką (ZKT Zielona Góra). Wyniki legionistów w singlu: II runda: Hanna Cyronek - Mercedes Mrozińska (UKT Wałbrzych Szczawienko) 6-3, 6-2 III runda: Hanna Cyronek - Nadia Łukczak (AZS Poznań) 6-2, 6-2 1/4 finału: Hanna Cyronek - Aleksandra Koper (Hutnik Warszawa) 6-3, 6-3 1/2 finału: Hanna Cyronek - Julia Stec (BKT Advantage Bielsko-Biała) 7-5, 6-2 Finał: Hanna Cyronek - Nikola Szczechowiak (Olimpia Poznań) 6-4, 2-6, 10-5 I runda: Julian Kawiński - Miłosz Woźniak (podkarpackie) 5-7, 6-7(3) Wyniki legionistów w deblu: II runda: Hanna Cyronek/Natalia Cytrycka (ZKT Zielona Góra) - Liliana Banny (Górnik Bytom)/Maria Terelak (Wschodnia 12 Kielce) 6-2, 6-3 1/4 finału: Cyronek/Cytrycka - Aleksandra Koper/Katarzyna Opiela (Hutnik Warszawa) 4-6, 6-3, 13-11 1/2 finału: Cyronek/Cytrycka - Kseniia Andriushchenko (AZS Poznań)/Nikola Szczechowiak (Olimpia Poznań) 6-4, 4-6, 10-7 Finał: Cyronek/Cytrycka - Julia Herma/Julia Stec (BKT Advantage Bielsko-Biała) 6-3, 6-3 II runda: Julian Kawiński/Michał Szary (Astra Książenice) - Adam Chomik/Maksymilian Karpiński (Sopot Tenis Klub) 6-2, 6-4 1/4 finału: Kawiński/Szary - Leon Miarka (Magicsports)/Mateusz Uniewski (Tenis Klub Toruń) 3-6, 5-7

