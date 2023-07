Korty Legii z nową, twardą nawierzchnią

Korty Legii Warszawa przy ulicy Myśliwieckiej zyskały w ostatnich tygodniach nowoczesną, twardą nawierzchnię marki Laykold, stosowaną na największych turniejach WTA i ATP na świecie. To na nich rozegrany zostanie w przyszłym tygodniu (24-30 lipca) turniej WTA 250 - BNP Paribas Warsaw Open, którego organizatorem jest spółka Tennis Consulting, należąca do ojca Igi Świątek. Nową nawierzchnię zyskał nie tylko kort centralny, ale również cztery korty boczne. Druga połowa kortów bocznych (kolejne cztery) posiada nadal nawierzchnię ceglaną.

grzesiek - 44 minuty temu, *.centertel.pl taki kort to nie są tanie rzeczy, pan darek szasta tą kasą niesanowicie odpowiedz

