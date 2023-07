Wrotkarstwo

Wyniki braci Kania na ME we wrotkarstwie

Niedziela, 23 lipca 2023 r. 12:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwaj zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii - Marek Kania oraz Mateusz Kania wzięli udział w Mistrzostwach Europy seniorów we wrotkarstwie szybkim, które odbyły się w Valence D'Agen we Francji. Legioniści niestety na żadnym dystansie nie zakwalifikowali się do finału. Najlepiej wypadli w rywalizacji na 100 metrów (na drodze) - Marek zajął miejsce dziewiąte z czasem 10.218 sekundy, Mateusz był dwunasty (10.475s).



Wyniki legionistów:

200m (na torze): 13. Marek Kania 19.212s, 18. Mateusz Kania 19.727s

500m (na torze): 19. Marek Kania 46.917s, 20. Mateusz Kania 47.067s

1000m (na torze): 26. Marek Kania 1:31.951 min., 27. Mateusz Kania 1:33.977 min.



100m (na drodze): 9. Marek Kania 10.218s, 12. Mateusz Kania 10.475s

1 okrążenie (na drodze): 15. Mateusz Kania 32.714s, 16. Marek Kania 32.791s

10000 m (na drodze): 27-30. Marek Kania, Mateusz Kania