Konferencja prasowa

Runjaić: W tym sezonie musimy potwierdzić naszą dobrą dyspozycję

Czwartek, 20 lipca 2023 r. 15:53 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jutro będzie bardzo dużo ludzi na trybunach. To świadczy o tym, że kibice nas zaakceptowali i zaufali nam. Musimy dla nich utrzymać dobrą formę i mam nadzieję, że potwierdzimy to w jutrzejszym meczu z beniaminkiem - mówi przed meczem pierwszej kolejki Ekstraklasy z ŁKS-em Łódź trener Legii, Kosta Runjaić.









- Mamy bardzo dobre nastroje w klubie. W ostatnim sezonie poczyniliśmy duży postęp jeśli chodzi o rozwój. Byliśmy w czubie tabeli, wygraliśmy puchar Polski. Mamy za sobą dobre przygotowania. Wygraliśmy wszystkie mecze testowe, bez kontuzji, co jest bardzo ważne. Wygraliśmy teraz superpuchar, co jeszcze poprawia nastroje. W nowym sezonie musimy potwierdzić naszą świetną dyspozycję, grać jeszcze bardziej stabilnie. Musimy być częściej zespołem dominującym, zwłaszcza kiedy gramy u siebie.





- Mamy szeroką kadrę. Przygotowania odbyły się bez kontuzji, więc mamy szeroki wybór graczy. To nie oznacza, że wszyscy wystąpią w jutrzejszym meczu. Dziś po treningu podejmiemy ostateczne decyzje. Bartosz Kapustka będzie gotowy do gry i treningów w przyszłym tygodniu. W związku z kontuzją, której doznał na razie nie trenuje, więc jutro nie będzie do dyspozycji. Poza tym wszyscy są gotowi do gry.



- Mecz z Rakowem był dla nas dobrym, udanym testem, który potwierdził naszą formę. Nie był on spektakularny, ale solidny jeśli chodzi o grę zespołową i strukturę, a co najważniejsze był wygrany. Jesteśmy na początku sezonu, potrzebujemy jeszcze kilku meczów na rozegranie. Pamiętamy o trudnych meczach w europejskich pucharach jakie nas czekają, więc możemy się spodziewać większej rotacji w meczach ligowych. Wszystko będzie zależeć od sytuacji meczowych.



Nawrocki blisko odejścia



- Można spodziewać się, że Maik Nawrocki zaraz opuści nasz klub. Informacje się już przedostały, oferta jest na stole, ale są to na razie wewnętrzne konsultacje. Tego będę się trzymać.