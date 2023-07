Moskal: Nie chciałbym, aby nam zabrakło odwagi

Czwartek, 20 lipca 2023 r. 13:30 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Lepiej na początek nie można było trafić. Będą wielkie emocje już od 1. kolejki - mówi przed meczem z Legią Warszawa trener ŁKS-u Łódź, Kazimierz Moskal.









- Trafiliśmy w pierwszej kolejce na najtrudniejszego rywala. Legia zawsze jest stawiania w roli faworyta, nie tylko w poszczególnych meczach, ale do wygrania całego sezonu. Bez dwóch zdań, będzie to dla nas ciężki mecz i duże wyzwanie. Myślę jednak, że fajnie na początek zmierzyć się z kimś tak mocnym. Zobaczymy, jak będziemy wyglądali na ich tle.



- Nie spodziewam się, że będziemy dominowali na boisku, że będziemy w przewadze jeśli chodzi o posiadanie piłki czy kreowanie akcji. Chciałbym, aby moja drużyna była odważna. W meczach przeciwko silnym drużynom odwaga jest tym czymś, co może spowodować, że nawet nie będąc lepszym, można wygrywać. Nie chciałbym, aby nam tej odwagi zabrakło. I tak trzeba będzie zagrać kiedyś z Legią, czy teraz, czy później. Oczywiście, pierwszy mecz to zawsze wielka niewiadoma. Tyczy się to obu zespołów. Jeśli by się wygrało ze słabszym rywalem, to z kolei może zespół by się poczuł zbyt pewnie. Dla mnie to nie ma znaczenia, kiedy zagramy z Legią. Chciałbym zagrać pierwszy mecz nowego sezonu w Ekstraklasie u siebie, ale nie ma co wybrzydzać.



- Nie, Legia nie zlekceważy nas. Kibice w Warszawie oczekują dobrej ofensywnej gry swojego zespołu. Nie wyobrażam sobie, żeby Legia nas zlekceważyła czy czekała na to, co my zrobimy. Będą chcieli grać agresywnie, ofensywnie i udowodnić swoją wyższość.



- Z Legią nie zagra Stipe Jurić, który narzeka na uraz mięśniowy. Nie chcemy ryzykować. Dajemy także odpocząć Mateuszowi Kowalczykowi, pozostali są gotowi do gry.



- Josue to jeden z najlepszych zawodników w lidze, ma umiejętności i wojowniczy, zaczepny charakter. To mu pomaga. Duża pewność siebie emanuje z niego. My mamy natomiast Ramireza i Pirulo.



- Te obserwacje zespołów i przymiarki do tego, jak kto gra, to jest jedno. Ważniejsze jest to, co dzieje się później na boisku. W zespole ma się ludzi do rozpracowania przeciwnika, żeby pomóc odpowiednio pomóc drużynie. Ale to wszystko może być na nic, jeżeli nie wykonuje się na boisku tego, co zostało założone i powinno zostać wykonane.