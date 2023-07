Koszykówka

Raymond Cowels wraca do Legii!

Wtorek, 18 lipca 2023 r. 16:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po rocznej przerwie, do koszykarskiej Legii wrócił Raymond Cowels III, który w sezonie 2021/22 wywalczył z naszym klubem wicemistrzostwo Polski oraz dotarł do ćwierćfinału FIBA Europe Cup. 32-letni zawodnik może występować na pozycjach rzucającego obrońcy i niskiego skrzydłowego. W ostatnim sezonie w barwach Falco Szombathely zdobył mistrzostwo Węgier, notując średnio 12.2 pkt. podczas 25 minut na parkiecie. Z Falco grał również na pierwszym etapie fazy grupowej Basketball Champions League - w sześciu meczach w BCL, Ray zdobywał średnio 10 pkt.



W sezonie 2021/22 w barwach Legii wystąpił w 41 meczach ligowych (średnio 14.2 pkt.) oraz 14 w europejskich pucharach (śr. 15.2 pkt.), bardzo skutecznie rzucając z dystansu. Wcześniej Cowels przez dwa lata występował w Spójni Stargard, a także grał we Francji, Nowej Zelandii i Finlandii.









- Cieszymy się, że Ray wraca do nas. Już przed minionym sezonem czyniliśmy ku temu starania, ale nie doszło do porozumienia. Tym razem rozmowy poszły bardzo szybko, chęci były z obu stron w związku z czym witamy Raya ponownie w Legii. Wszyscy dobrze znamy mocne strony tego zawodnika, są to m.in. rzut i świetna defensywa. Pobyt Raya na Węgrzech, gra w Lidze Mistrzów w barwach zespołu z Szombathely, na pewno pomogła mu w rozwoju, tam grał więcej 'na piłce', jego gra rozwinęła się jeszcze bardziej - powiedział trener Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Raymond Cowels III

Data i miejsce urodzenia: 18.11.1990 (32 lata), Chicago (USA)

Pozycja: rzucający obrońca/niski skrzydłowy

Wzrost: 191 cm



Dotychczasowe kluby:

2022/23: Falco Szombathely (Węgry), liga węgierska i Liga Mistrzów: w lidze węgierskiej: 35 meczów, śr. 25.2 min. gry, 12.2 pkt., 3.2 zb., 1.2 as. | w Lidze Mistrzów: 6 meczów, śr. 24.0 min. gry, 10.0 pkt., 2.0 zb., 1.1 as.

2021/22: Legia Warszawa (PLK i FIBA Europe Cup): w PLK: 41 meczów, sr. 30.18 min. gry, 14.2 pkt., 4.1 zb., 1.2 as. | w FIBA Europe Cup: 14 meczów, śr. 30.4 min. gry, 15.2 pkt., 3.3 zb., 1.5 as.

2020/21: Union Poitiers Basket (Francja, II liga) – 4 mecze, śr. 28.0 min. gry, 21.5 pkt., 3.0 zb., 1.7 as.

2020/21: PGE Spójnia Stargard (PLK) – 30 meczów, śr. 31.4 min. gry, 13.5 pkt., 4.7 zb., 1.5 as.

2019/20: PGE Spójnia Stargard (PLK) – 22 mecze, śr. 31.9 min. gry, 18.3 pkt., 5.3 zb., 1.6 as.

2018/19: Boulazac Basket Dordogne (Francja) – 34 mecze, śr. 22.4 min. gry, 9.4 pkt., 2.9 zb., 1.1 as.

2017/18: Canterbury Rams (Nowa Zelandia) – 3 mecze, śr. 30.8 min. gry, 14.0 pkt., 4.3 zb., 2.3 as.

2017/18: Hyeres-Toulon (Francja) – 34 mecze, śr. 32.2 min. gry, 15.1 pkt., 3.5 zb., 1.2 as.

2016/17: Helsinki Seagulls (Finlandia) – 45 meczów, śr. 29.4 min. gry, 14.7 pkt., 5.6 zb., 1.4 as.

2015/16: Nelson Giants (Nowa Zelandia) – 18 meczów, śr. 34.8 min. gry, 25.7 pkt., 5.0 zb., 2.1 as.

2014/15: Halifax Hurricanes (Kanada)

2014/15: Maine Red Claws (USA, G League)

2013/14: Den Helder Kings (Holandia) – 41 meczów, śr. 26.3 min. gry, 10.0 pkt., 3.8 zb., 0.6 as.

2012/13: Santa Clara Broncos (USA, NCAA) – 38 meczów, śr. 9.3 pkt., 4.3 zb., 0.5 as.

2011/12: Santa Clara Broncos (USA, NCAA) – 30 meczów, śr. 27.7 min. gry, 10.0 pkt., 3.5 zb., 1.0 as.

2010/11: Santa Clara Broncos (USA, NCAA) – 37 meczów, śr. 15.3 min. gry, 5.3 pkt., 1.8 zb., 0.6 as.

2009/10: Santa Clara Broncos (USA, NCAA) – 32 mecze, śr. 24.0 min. gry, 7.2 pkt., 2.1 zb., 1.2 as.