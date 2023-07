Carlitos zostanie wypożyczony?

awansuje do fazy grupowej

Carlitos jest bliski odejścia z Legii Warszawa. Greckie media informują o zainteresowaniu zawodnikiem ze strony klubów z Grecji i Cypru - m.in. PAS Lamia, APOEL-u Nikozja, AEK-u Larnaka czy AEL Limassol. Carlitos wrócił do Legii przed sezonem 2022/23 po pobycie w Panathinaikosie. Poprzednich rozgrywek nie mógł zaliczyć do udanych, borykał się z urazami i nie był pierwszym wyborem trenera Kosty Runjaicia. I choć widać jego zaangażowanie na treningach, wszystko wskazuje na to, że nie ma dużych szans na grę również i w tym sezonie. W meczu o Superpuchar Polski nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Greckie media informują, że Carlitos uzgodnił już z Legią, że zostanie wypożyczony na rok.

Fuxydyyddy - 11 minut temu, *.173.70 Ciekawe jak to będzie z tym wypożyczeniem bo gość ma roczny kontrakt z opcją przedłużenia, czyli co, gość wróci z wypożyczenia i nagle będzie darmowym zawodnikiem nie zależnie od tego jak będzie sobie radził tam w Grecji? odpowiedz

xxc - 1 godzinę temu, *.35.254 ...jeśli ma to być wypożyczenie na zasadach, jakie były podawane w mediach to układ słaby (50% pensji, pomimo wypożyczenia, ma być po stronie Legii). Będzie trzeba płacić komuś kogo nie będzie... a sezon dłuuugi. odpowiedz

Zeus - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl może i dobrze, skoro w Legii bylby rezerwowym to niech tam idzie i wraca do gry i pełnej formy. Za rok może wrócić jako gracz odbudowany, w dobrej formie i gotowy do gry. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Zeus: za rok będzie miał 34 lata ale nie będzie miał już z nami umowy. Jego czas w Legii minął, co nie znaczy, że ma siedzieć na trybunach. odpowiedz

Wierny kibic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Prawidlowe podejscie! odpowiedz

