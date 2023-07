#ChodźNaLegię

Możliwy komplet na inaugurację!

Wtorek, 18 lipca 2023 r. 13:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek o godz. 20:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 Legia Warszawa rozpocznie ligowe zmagania w nowym sezonie. Rywalem "Wojskowych" będzie beniaminek z Łodzi. Wejściówki na to spotkanie rozchodzą się jak świeże bułeczki i wygląda na to, że na trybunach może stawić się komplet publiczności! Na ten moment zajętych jest ponad 21,5 tysiąca miejsc.







Bilety możecie cały czas kupować na bilety.legia.com.







Dużym zainteresowaniem cieszą się także karnety sezonowe i subskrypcje. Na ten moment klub sprzedał ponad 8600 karnetów i ponad 500 subskrypcji. Obie te opcje gwarantują obecność na wszystkich domowych spotkaniach Legii i do nabycia są on-line karnety.legia.com.