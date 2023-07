Bilety na mecz z Ordabasami

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

3 sierpnia o godzinie 21:00 Legia Warszawa rozegra rewanżowe spotkanie 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa i Ordabasami Szymkent. Rozpoczęła się zamknięta sprzedaż wejściówek na to spotkanie dla posiadaczy karnetów. Otwarta sprzedaż ruszy 24 lipca. Cena biletu na Żyletę dla posiadaczy karnetów wynosi 35 zł, natomiast dla pozostałych kibiców - 45 zł. Harmonogram sprzedaży - od 19.07 godz. 14:00 zamknięta sprzedaż dla posiadaczy karnetów i subskrypcji - od 24.07 godz. 14:00 otwarta sprzedaż dla wszystkich kibiców KUP BILET NA MECZ LEGIA - ORDABASY

Tomek(L) - 42 minuty temu, *.172.32 "Stała niska cena na europejskie puchary dla karnetowiczów" chyba kogoś pojeb...ło. 45 zł za pastuchów z pod Mongolii odpowiedz

Danny - 1 minutę temu, *.centertel.pl @Tomek(L): przeciez mongole 45 zl to jest dla tych co nie mają karnetów odpowiedz

Ptasznik99 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl What? Trochę drogo na takie ogorki odpowiedz

