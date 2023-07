Transparenty Chodź na Legię przed meczem z ŁKS-em

Kibice Legii czynią starania, by frekwencja na naszym stadionie była jeszcze lepsza niż w sezonie ubiegłym. Wszystko wskazuje na to, że na piątkowym meczu przy Ł3 z ŁKS-em pojawi się komplet publiczności, co biorąc pod uwagę okres wakacyjny, będzie świetnym wynikiem. Dzisiaj nad ranem w kilku miejscach stolicy pojawiły się doskonale widoczne, sporych rozmiarów transparenty "Chodź na Legię! 21.07 Legia - ŁKS". Bilety na to spotkanie, jak również karnety na cały sezon 2023/24 (ich sprzedaż skończy się na dniach!), kupować można TUTAJ . Gorąco zachęcamy!

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

dodaj

Andi - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Będę razem z żoną (L) odpowiedz

Fanatyk z Żylety - 8 godzin temu, *.106.67 Nie ma się co dziwić, nie co dzień gramy z tak wielką drużyną jak ŁKS. odpowiedz

Żmija - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Fanatyk z Żylety: to nie do końca tak. Widzisz my idziemy jak do cyrku żeby zobaczyć babkę z wąsami zanim znów wrócicie na kilka lat na trzecioligowe pastwiska… odpowiedz

Fanatyk z Żylety - 7 godzin temu, *.106.67 @Żmija : :-) good one. Jestem fanatykiem z Żylety, nie z Galery i myślę, że spadną inne drużyny, a mianowicie Puszcza, Ruch i Warta. odpowiedz

Daniel - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Żmija : po co to jechac tyle km zobaczyc babke z wąsami jak wystarczy się przejść ulicami Łodzi. W dodatku bys zobaczył kawałek cycka bo zapewne by leżała nawalona w trawie odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.waw.pl @Żmija : przeciez to kibic Legii, ktory sobie zazartowal. Wyluzuj, Zmija. odpowiedz

Piotrek Ochota - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Żmija : W sedno! odpowiedz

R323 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @L: To zaśpiewaj z nim W. T. K. J.lks odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Fanatyk z Żylety: co do Puszczy to możesz się pomylić kolego po szalu ... pozdrawiam i życzę zdrowia odpowiedz

Danny - 8 godzin temu, *.centertel.pl Jak już jest blisko 24k sprzedanych biletów to wywieszają transparenty a potem powiedza, że to dzięki nim taka frekwencja xD odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.waw.pl @Danny: nie, faktycznie, to nie dzieki nim w poprzednim sezonie mielismy najwyzsza frekwencje w lidze. To pewnie przez pilkarzy, ktorzy od lat przystapili do ligi bez cisnienia na mistrzostwo. Wszyscy pragneli zobaczyc sezon przejsciowy bez wymagan na wlasne oczy! Zyleta wypelnia sie pewnie tez nie dzieki Zylecie tylko sama z siebie, IKS DE. odpowiedz

kulturalny cham ... Legionista - 4 godziny temu, *.46.3 @Danny: sam to wymyśliłeś,czy zawsze musi sie trafic wszedzie jakis zje... co bedzie krytykował odpowiedz

Danny - 3 godziny temu, *.centertel.pl @L: przeczytaj jeszcze raz mój komentarz, potem swój xD odpowiedz

olew - 9 godzin temu, *.vectranet.pl Dobre to ! odpowiedz

Darek Mioduski - 9 godzin temu, *.virtuaoperator.pl dzięki mordeczki! odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.waw.pl @Darek Mioduski: niektorych dalej boli frekwencja, a potem jak jest przecietna to sie napinacie w internecie, ze nikt nie chodzi. Co trzeba miec w glowie zeby cale zycie jechac na kontrze. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.