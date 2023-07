28-30.07: Weekendowy rozkład jazdy

Pierwszy zespół Legii w ten weekend nie będzie rozgrywał meczu ligowego - spotkanie z Cracovią zostało przełożone, prawdopodobnie na drugą połowę grudnia. Legia II zagra sparingowe spotkanie z Zawiszą w Opalenicy. Ciekawy wyjazd czeka naszych przyjaciół z Radomiaka, którzy w niedzielę udadzą się do Poznania na mecz z Lechem. Pięcioro pięcioboistów Legii startować będzie na Mistrzostwach Świata to lat 19 w Stambule - Hanna Jakubowska, Katarzyna Dębska, Małgorzata Karbownik, Pola Wolska i Igor Radomyski. Rozkład jazdy: 29.07 g. 15:00 Zawisza Bydgoszcz - Legia II Warszawa (sparing) [Opalenica] 29.07 g. 17:30 Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock 29.07 g. 18:00 Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg 30.07 g. 17:30 Lech Poznań - Radomiak Radom Młodzież: 28.07 g. 15:00 Legia U19 - Mszczonowianka Mszczonów (sparing) [LTC 8] 29.07 g. 10:00 Śląsk Wrocław 07 - Legia U17 (sparing) [Wrocław] 29.07 g. 12:00 KSZO Ostrowiec Św. - Legia U19 (sparing) 30.07 g. 10:00 Legia U16 - Gramy dla Polski U17 [LTC 7] 30.07 g. 10:00 Legia U15 - Gramy dla Polski U16 [LTC 6]

Stachu - 2 godziny temu, *.199.195 A w sobotę o 15:00 przyjaciele z Pruszkowskiego Znicza grają z Podbeskidziem w Bielsko-Białej odpowiedz

