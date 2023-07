Sparing: Legia II Warszawa 4-1 Tłuchovia Tłuchowo

Sobota, 22 lipca 2023 r. 20:22 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu sparingowym, rozegranym w Legia Training Center, Legia II Warszawa pokonała czwartoligową Tłuchovię Tłuchowo 4-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0.



Sparing: Legia II Warszawa 4-1 (2-0) Tłuchovia Tłuchowo

1-0 19 min. Jakub Jędrasik (as. Cyprian Pchełka)

2-0 25 min. Igor Strzałek (as. Jakub Jędrasik)

2-1 29 min.

3-1 81 min. Jakub Kowalski (as. Wiktor Puciłowski)

4-1 83 min. Wiktor Puciłowski (as. Szymon Grączewski)



Legia II: Cezary Miszta (46' Wojciech Banasik) – Ramil Mustafajew, Kacper Wnorowski, Igor Charatin, Igor Korczakowski – Jakub Adkonis, Mateusz Możdżeń, Igor Strzałek – Jakub Jędrasik, Maksymilian Stangret, Cyprian Pchełka. Od 46' także: Damian Byrtek, Julien Tadrowski, Sebastian Kieraś, Aleksander Waniek, Wojciech Urbański, Wiktor Puciłowski, Jakub Kowalski, Szymon Grączewski

Trener: Piotr Jacek, II trener: Radosław Pruchnik