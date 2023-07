Koszykówka

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego do Ligi Mistrzów

Środa, 19 lipca 2023 r. 15:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy dokładny terminarz turnieju kwalifikacyjnego do fazy grupowej Koszykarskiej Ligi Mistrzów, w którym zagrają koszykarze Legii Warszawa. Wszystkie mecze rozgrywane będą w tureckiej Antalyi (w Antalya Sports Arena) pod koniec września.



Legia pierwsze spotkanie (1/4 finału) rozegra we wtorek, 26 września o godzinie 18:00, a rywala pozna dopiero dwa dni wcześniej. Będzie nim zwycięzca spotkania prekwalifikacyjnego - Fribourg Olympic ze Szwajcarii lub Caledonia Gladiators ze szkockiego Glasgow. W przypadku wygranej legionistów, w czwartek o 20:00 legioniści zagrają mecz półfinałowy z Mornarem Bar (Czarnogóra) lub Monbusem Obradoiro (Hiszpania). Finałowe spotkanie, którego zwycięzca awansuje do grupy BCL, odbędzie się w sobotę, 30 września o 19:00.



Terminarz kwalifikacji do fazy grupowej BCL:

24.09 (ND), g. 19:00 Fribourg Olympic (Szwajcaria) - Caledonia Gladiators (Wlk. Bryt.)



Ćwierćfinały:

26.09 (WT) g. 13:00 SIG Strasbourg (Francja) - Jonava CBet (Litwa)

26.09 (WT) g. 15:30 Karhu Basket (Finlandia) - Ironi Ness Ziona (Izrael)

26.09 (WT) g. 18:00 Legia Warszawa - Fribourg/Caledonia

26.09 (WT) g. 20:30 Mornar Bar (Czarnogóra) - Monbus Obradoiro (Hiszpania)



Półfinały:

28.09 (CZ) g. 17:30 Strasbourg/Jonava - Karhu/Ironi Ness Ziona

28.09 (CZ) g. 20:00 Legia/Fribourg/Caledonia - Mornar/Obradoiro



Finał:

30.09 (SO) g. 19:00 Strasbourg/Jonava - Karhu/Ironi Ness Ziona - Legia/Fribourg/Caledonia - Mornar/Obradoiro



Jeśli legioniści nie wywalcza awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów, zagrają w fazie grupowej FIBA Europe Cup (losowanie 8 sierpnia). Jeżeli jednak zdołają pokonać trzech rywali, trafią do grupy E Ligi Mistrzów. Oto terminarz spotkań Zielonych Kanonierów w przypadku zwycięstwa w turnieju kwalifikacyjnym.



17.10 (WT) EWE Baskets Oldenburg (Niemcy) - Legia Warszawa

31.10 (WT) Legia Warszawa - Filou Oostende (Belgia)

14.11 (WT) Legia Warszawa - Pinar Karsiyaka Izmir (Turcja)

28.11 (WT) Pinar Karsiyaka Izmir (Turcja) - Legia Warszawa

12.12 (WT) Filou Oostende (Belgia) - Legia Warszawa

19.12 (WT) Legia Warszawa - EWE Baskets Oldenburg (Niemcy)