W piątek Legia Warszawa zaprezentuje nowy wzór koszulek wyjazdowych, w których drużyna będzie występowała w rozpoczynającym się sezonie. Wiceprezes klubu Marcin Herra zapowiedział, że drużyna zagra w nich w spotkaniu z ŁKS-em Łódź. We wrześniu wypuszczony zostanie trzeci komplet strojów. Domowe białe koszulki pozostają bez zmian.

Arek - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Zmieni się na +800 :D odpowiedz

Maciek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mam nadzieje ze nie będą znowu „brudne” czy jakoś tak… odpowiedz

cu L t Warsaw Sport - 1 godzinę temu, *.02.net Powinny być kibicowskie, ultrasowe w podziece za wspaniale wspoeranie druzyny zawsze tam gdzie nasza Legia gra⚽️✨✨ odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No niech je pokażą... ohy bez moro, tylko zgniła zielen, lub jasna zieleń majowa. odpowiedz

BRL - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Mordziaty: wojskowy klub powinien grać w moro :) odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Orientujecie się może czy będą także nowe domówki? odpowiedz

Poinformowany - 3 godziny temu, *.akamaitechnologies.com @Felek: przeczytaj jeszcze raz ten krótki artykuł. odpowiedz

borLegia - 3 godziny temu, *.47.104 @Felek: domówki zostają. będzie nowy 3ci komplet we wrześniu odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Poinformowany: nie ma co denerwować się, w tych czasach to dużo osób na problem z czytaniem z zrozumieniem. Pozdrawiam





odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl Oby bez przekombinowania. Butelkowa zieleń, bez zadnych dodatkow i bedzie ok. odpowiedz

BRL - 1 godzinę temu, *.chello.pl @L: ta, najlepiej zwykła koszulka z wieszaka plus herb...



Oczyście to sarkazm.



Aktualna wyjazdowa pomijając odcień była w sam raz. odpowiedz

