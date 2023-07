Zieliński: Cele są postawione wyżej niż w poprzednim sezonie

Środa, 19 lipca 2023 r. 16:26 Woytek, źródło: LegiaON

- Musimy oczekiwać od drużyny wyników, ale nie rozliczajmy nowych zawodników po pierwszych meczach. Sami stawiamy sobie wysokie cele w tym sezonie. Mamy za sobą sezon przejściowy, a w tym nasze cele są postawione zdecydowanie wyżej - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński w podkaście LegiaON na YT.









- Systematycznie pracujemy nad tym, by się rozwijać i funkcjonować coraz lepiej. Dotyczy to wszystkich obszarów w klubie. Jestem umiarkowanie zadowolony z tego, jak to wszystko wygląda, bo zawsze może być lepiej. Transfery, które wykonaliśmy, były celowe. Sprowadziliśmy zawodników o takich profilach, jakich potrzebowaliśmy. Niebawem przyjdzie weryfikacja, bo najistotniejsze są mecze o stawkę. Z niecierpliwością na ten mecze czekam. Zobaczymy, jak będą sobie radzili nowi, ale także jak zespół będzie sobie radził w nowym ustawieniu. Liczę też, że po kolejnym okresie przygotowawczym z trenerem Kostą Runjaiciem także zawodnicy, którzy już byli w klubie, zanotują progres - dodaje Zieliński.





- Zrealizowaliśmy większość planów transferowych. Udało się to zrobić albo przed pierwszym treningiem, albo przed zgrupowaniem. Jeżeli będą jakieś korekty, to tylko gdy ktoś odejdzie. Cały czas myślimy o lewym wahadle, ale musimy zwolnić miejsce w drużynie. Plany są, cały czas nad czymś pracujemy, skauting musi być gotowy do tego, by wykonać jakiś ruch - mówi dyrektor sportowy.



- Tworzymy zespół rozwoju indywidualnego zawodników, który będzie ponad departamentowy, będzie pracował dla akademii i pierwszego zespołu. Będą zajmować się rozwojem indywidualnym młodych zawodników z pierwszego zespołu i kandydatów, którzy niebawem w jedynce mają się pojawić. Do tej pory tym zespołem kierował Aleksandar Rogić, teraz ta struktura się zmieni. Będzie bardziej rozbudowana i będzie skuteczniej funkcjonować, by zawodnicy wchodzący do drużyny nie brali udziału w treningach tylko dlatego, że są młodzi i zdolni, ale dlatego, że prezentują na tyle wysoki poziom, że powinni się tam znaleźć.



- Oczekiwania? Kibice oczekują od nas gry do końca, zwycięstw i trofeów. To jest nasz główny cel.