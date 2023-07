"Nasza Legia" wróci jako kwartalnik

Komentarze (8)

ding - 7 minut temu, *.chello.pl Napisałem o NL pracę magisterską. odpowiedz

grzesiek - 9 minut temu, *.centertel.pl Obecna NL musiałaby się składać główniw z fwliwtonów jakichs unikalnych wywiadów. Ale i tak nie dorówna tamtej NL. Wtedy były relacje z meczów, aktualności z klubu. Coś co....obecnie mamy w internecie. odpowiedz

gazza - 25 minut temu, *.inetia.pl Mam prawie wszystkie numery Naszej Legii pana Gillera - tamta gazeta to była rewelacja i wychodziła co tydzień.

To wspaniała historia najlepszego okresu naszego klubu !

Teraz wyjdzie kwartalnik wydany przez klub...raz na 3 miesiące...nie wróżę sukcesu... odpowiedz

Arek - 53 minuty temu, *.tpnet.pl Ta Gilera, to było to. odpowiedz

Cichy - 1 godzinę temu, *.169.31 Może znacie kogoś kto chciałby odkupić ode mnie wszystkie numery "Naszej Legii". odpowiedz

Horhe - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Obawiam się, że jeśli wydawcą będzie klub, to treści zawierałyby będą rozszerzony program meczowy oraz laurki.

Obym się mylił lecz nie oczekuję kąśliwych felietonów i wywiadów z niewygodnymi postaciami. odpowiedz

Maciek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Horhe : niestety chyba masz racje - nam zależy na tekstach z życia : wyjazdy, jazdy z …;), wywiady z ludźmi ciekawymi (czasem mogą być piłkarze nawet;), - może byli, generalnie NL P. Gilera była świetna !!! odpowiedz

Bolo - 2 godziny temu, *.centertel.pl No i e(L)egancko odpowiedz

