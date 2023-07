Zapowiedź meczu

Piątek, Ekstraklasy początek!

Piątek, 21 lipca 2023 r. 07:40 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W piątek Legia wraca do ligowego grania. W 1. kolejce nowych rozgrywek gracze Kosty Runjaicia podejmą ŁKS Łódź, który jest beniaminkiem. W sobotę "Wojskowi" zgarnęli pierwsze trofeum w tym sezonie - Superpuchar Polski. Można mieć tylko nadzieję, że to zwycięstwo dodatkowo ich napędzi tym bardziej. Wiara kibiców przed nowym sezonem jest bardzo duża, na Łazienkowskiej będzie bardzo wysoka frekwencja sięgająca kompletu.



KURSY NA LEGIA - ŁKS

FORTUNA: 1 1.37 X 5.3 2 8.9