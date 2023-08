8-10.08: Rozkład jazdy

Dzisiaj w Siedlcach w rozgrywkach Pucharu Polski, Pogoń Siedlce podejmować będzie Olimpię Elbląg - zapraszamy fanów Legii na trybuny. Z kolei w czwartek o 19:00 wypełniamy stadion przy Ł3 przy okazji meczu 3. rundy Ligi Konferencji. Na trybunach powinno pojawić się ok. 800 fanów Austrii Wiedeń. Rozkład jazdy: 08.08 g. 17:00 Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 10.08 g. 19:00 Legia Warszawa - Austria Wiedeń

Błąd - 2 godziny temu, *.orange.pl Olimpia w Siedlcach nie dziś tylko jutro odpowiedz

