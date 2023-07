W piątek zbiórka na oprawy

Czwartek, 20 lipca 2023 r. 09:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas jutrzejszego meczu przy Ł3 z ŁKS-em, Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę na oprawy. Przed nami spotkania eliminacyjne do Ligi Konferencji, a po ostatnim sezonie, pełnym efektownych opraw, konto świeci pustkami.



"Dlatego przypominamy - ruch ultras na Legii istnieje dla Was, dzięki Wam i również dzięki temu, że wspieracie go finansowo. Z góry dziękujemy i do zobaczenia!" - informują Nieznani Sprawcy.