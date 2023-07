Koszykówka

Christian Vital nowym zawodnikiem Legii

Czwartek, 20 lipca 2023 r. 19:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym koszykarzem Legii Warszawa został Christian Vital, który w 2022 roku został mistrzem G-League, czyli bezpośredniego zaplecza NBA. Dla 26-letniego rozgrywającego będzie to pierwszy sezon w Europie.



26-letni koszykarz to urodzony w Queens Village absolwent Connecticut Huskies. W swoim ostatnim roku gry w NCAA zapisywał na swoim koncie średnio 16.4 punktów, 6.3 zbiórek oraz 2.6 asysty na mecz. Karierę seniorską miał rozpocząć w niemieckim BG Goettingen, ale ostatecznie Amerykanin nie zadebiutował w Bundeslidze, a kilka miesięcy później związał się z Memphis Grizzles, lecz jego krótkoterminowa umowa nie została przedłużona wobec czego trafił do Memphis Huskies, grającej w G-League lecz tam zawodnik także nie rozegrał żadnego meczu.



W październiku 2021 roku Vital po raz kolejny chciał spróbować swoich sił w NBA, ale krótkoterminową umową z Houston Rockets nie została przedłużona. Rozgrywający zdecydował się na grę w G-League, gdzie reprezentował barwy Rio Grande Valley Vipers. W 45 rozegranych meczach notował zazwyczaj 12.8 punktów, 3.4 zbiórek oraz 3 asysty na mecz. Bardzo udany sezon zakończył się zdobyciem mistrzostwa ligi przez ekipę Rio Grande. W maju 2022 roku dołączył do Hamilton Honey Badgers, ekipie występującej w kanadyjskiej CEBL. Z tą drużyną Amerykanin także sięgnął po tytuł mistrzowski, zostając dodatkowo uznany MVP finałowego spotkania. W 13 rozegranych meczach dostarczał swojemu zespołowi średnio 17.5 punktów, 4.6 zbiórki oraz 3.4 asysty na mecz.



Po zakończeniu sezonu kanadyjskiej CEBL, Christian Vital wystąpił w Lidze Letniej NBA, gdzie próbował swoich sił w barwach Toronto Raptors. Nie trafił do najlepszej ligi świata, ale związał się z drużyną filialną Raptors grającą w G-League. W Raptors 905, rozegrał 14 spotkań, po czym przeniósł się do innej ekipy z G-League - Salt Lake City Stars. Tam, w 33 rozegranych meczach zdobywał średnio 14.6 punktów, 4.5 zbiórki oraz 3 asysty. Podobnie jak rok wcześniej, zawodnik pragnął wciąż rywalizować na koszykarskich parkietach także po zakończonym sezonie G-League. Początkowo podpisał umowę z izraelskim Hapoelem Hajfa, ale nie zagrał dla tego zespołu ani razu i miesiąc później raz jeszcze zdecydował się na grę w kanadyjskim Brampton Honey Badgers. Dotychczas w 15 spotkaniach zdobywał zazwyczaj 20.2 punktów, 5.4 zbiórki i 4.3 asysty na mecz, a rozgrywki kanadyjskiej CEBL wciąż trwają.



Zawodnik rozpocznie przygotowania do sezonu 2023/24 z Legią, a te rozpoczną się 7 sierpnia.



- Christian to zawodnik mogący łączyć grę na dwóch pozycjach – rozgrywającego i rzucającego obrońcy. Koszykarz z dużym doświadczeniem w grze za Oceanem, nie miał okazji jeszcze grać w Europie. Potrafi grać po obu stronach boiska zarówno w ataku jak i w obronie. Zwłaszcza jego postawa w defensywie wywarła na mnie wrażenie i mam nadzieję, że z taki samym zaangażowaniem będzie grał także w Orlen Basket Lidze i europejskich pucharach - powiedział trener Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Christian Vital

Data i miejsce urodzenia: 21.03.1997 (26 lat), Queens Village (USA)

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 188 cm



Dotychczasowe kluby:

2022/23: Brampton Honey Badgers (CEBL, Kanada) - 15 meczów, śr. 20.2 pkt., 5.4 zb. i 4.3 as.

2022/23: Salt Lake City Stars (GLeague, USA) - 33 mecze, śr. 14.6 pkt., 4.5 zb., 3.0 as.

2022/23: Raptors 905 (GLeague, USA) - 14 meczów, śr. 8.4 pkt., 3.5 zb., 2.2 as.

2021/22: Brampton Honey Badgers (CEBL, Kanada) - 13 meczów, śr. 17.5 pkt., 4.6 zb., 3.4 as.

2021/22: Rio Grande Volley Vipers (GLeague, USA) - 42 mecze, śr. 13.1 pkt., 3.5 zb., 3.2 as.

2019/20: Connecticut Huskies (NCAA, USA) - 31 meczów, śr. 16.3 pkt., 6.2 zb., 2.6 as.

2018/19: Connecticut Huskies (NCAA, USA) - 33 mecze, śr. 14.2 pkt., 5.6 zb., 2.3 as.

2017/18: Connecticut Huskies (NCAA, USA) - 32 mecze, śr. 14.8 pkt., 5.4 zb., 1.6 as.

2016/17: Connecticut Huskies (NCAA, USA) - 31 meczów, śr. 9.1 pkt., 3.5 zb., 1.8 as.