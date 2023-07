Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - ŁKS Łódź przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Spotkanie dostępne będzie także w Internecie na YouTube Canal+ i możecie je obejrzeć poniżej. Początek mecz o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - ŁKS FORTUNA:

Kipkorir - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Josue i te jego karne... truchcik i bezpłciowe uderzenie. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gual co to za ogórr odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Dobre. Trzeba mocno się wczytać w relacje na żywo, że mieliśmy karnego. Redakcja wiedział, że jak zwykle Josue nie strzeli to po co wstawiać ikonki odpowiedz

Ja...(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Tomasz: Ja do teraz nie wiem kto strzeli.... "Slisz zagrał do Pekharta w pole karne, a ten wykłada koledze z zespołu i ten wieńczy dzieło solidnym strzałem będąc w polu karnym"

A bramka dla Pekharda, relacja jak z filmów Barei odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.autocom.pl 15 fauli ŁKS-u w pierwszej połowie! I żadnej kartki! Dobry "sendzia". odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Josue powinien sobie darować wykonywanie karnych,to chyba najsłabszy element jego gry. odpowiedz

Legia ŁKS za granicą - 3 godziny temu, *.45.26 Znacie jakieś możliwości obejrzenia meczu za granicą na bałkanach. Poblokowane są opcje youtube na C+ odpowiedz

DoGó(L) - 2 godziny temu, *.drei.com @Legia ŁKS za granicą: Dąłączam się do prośby !!!! Na strims.top dostaję: Film niedostępny. Przesyłający nie udostępnił tego filmu w Twoim kraju odpowiedz

DoGó(L) - 2 godziny temu, *.drei.com @Legia ŁKS za granicą: Tu działa:



https://strims.top/LegiaWarszawaLKSLodz.php?source=2 odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.orange.pl Szkoda, że Maika nie ma. To diament, ale po oszlifowaniu w pucharach i reprezentacji byłby brylantem. Szkoda, szkoda, jeszcze raz szkoda. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl 3-1 odpowiedz

bie(L)sko - 2 godziny temu, *.46.225 @Leśny Dziadek: typowałem 2-1, ale z takimi Kolegami jak Ty to się zgadzam. Szacun odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Czy to Strzałek jest tak słaby, że nie zasługuje nawet na ławkę rezerwowych? Czy może Baku i Sokołowski są w życiowej formie? odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.orange.pl Czekałem na dzisiejszy wieczór niecierpliwie.

To cała esencja życia, mój ukochany klub zaczyna walkę o mistrzostwo kraju!!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 muci ... #mujborze odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Pankov ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Elitim ... Kun

.................... Josue ........................

Kramer ... Gual odpowiedz

Hakon - 4 godziny temu, *.plus.pl Wreszcie koniec sezonu ogórkowego. Tylko czemu się z tego cieszę??? Czyżby syndrom sztokholmski ?? odpowiedz

exsa - 4 godziny temu, *.orange.pl P.Gual nadszedl czas aby rozpoczac strzelanie goli w walce o tytul " Krola Strzelcow " ! Powodzenia !!! odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Elitim dzis z brameczka ;) odpowiedz

