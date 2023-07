Konferencja pomeczowa

Runjaić: Każdy był zdeterminowany

Piątek, 21 lipca 2023 r. 23:30 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Co tu powiedzieć po takim spotkaniu... Fantastycznie jest czuć kibiców zjednoczonych z zespołem. To było czuć. Ponownie. Mieliśmy niesamowitą atmosferą i czuliśmy, że każdy był zdeterminowany, aby Legia wróciła na szczyt. Dziękuję wszystkim za to.









ŁKS wygrał I ligę i mieliśmy tego świadomość. Jednak dzisiaj byliśmy lepszym zespołem. Rywale w zasadzie mieli jedną sytuację w drugiej połowie. Natomiast my dominowaliśmy i kontrolowaliśmy przez większą część spotkania. Wydawało się, że zdobycie bramki to jest kwestia czasu i tak się stało trzykrotnie. Tomas Pekhart pracował ciężko przed sezonem i zdobycie bramki nr 4000 dla Legii w historii występów w ekstraklasie niesie dla niego dodatkową wartość.



To dopiero początek sezonu, ale często te mecze są istotne, bo budują m.in. atmosferę. Mam nadzieję, że będziemy podążać tą drogą. Chcemy rozwijać ten zespół. W przypadku nowych zawodników, to w każdym przypadku sytuacja jest inna. Pankov i Elitim przyszli z zagranicy i dostosowują się do ligi oraz jej wymagań. Co nie zmienia faktu, że obaj pokazali jakość, ale muszą bardziej zaadoptować się do warunków ekstraklasy. W przypadku Guala, to na pewno inaczej gra się w Jagiellonii, a inaczej w Legii. Jednak jest typem zawodnika, którego potrzebujemy. Jednak on też potrzebuje czasu i cierpliwości. On jest nam potrzebny. Na papierze mamy lepszy zespół, ale to musimy udowodnić na boisku.



Plany na najbliższe dni? Jutro będziemy trenować w dwóch grupach, niedziela będzie wolna, a od poniedziałku szykujemy się do meczu w Kazachstanie w ramach Ligi Konferencji Europy.