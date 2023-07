Konferencja pomeczowa

Moskal: Lepiej raz przegrać 0-3 niż...

Piątek, 21 lipca 2023 r. 23:07 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kazimierz Moskal (trener ŁKS-u Łódź): Przede wszystkim należą się gratulacje dla Legii za zasłużone i wysokie zwycięstwo. Osobiście żałuję, że nie wykorzystaliśmy chociaż jednej sytuacji. Szczególnie w drugiej połowie, kiedy to Kay Tejan wyszedł na czystą pozycję z Kacprem Tobiaszem.



Spodziewaliśmy się trudnego meczu i tego, ze Legia będzie dominować. Widzieliśmy Legie w sparingach i te wygrywała, wiedzieliśmy, ze jest w dobrej dyspozycji. Pierwszy mecz i porażką, i boli jak każda, ale lepiej przegrać raz 0-3 niż trzy razy po 0-1.



Patrząc na cały mecz, to były momenty, kiedy pokazaliśmy, ze potrafimy grać. Nie mam pretensji o porażkę na Łazienkowskiej. Legia ma liczyć się o mistrzostwo, a my chcemy grać tak, aby w następnym sezonie występować w ekstraklasie. Na pewno można było zrobić coś więcej, ale nie zmieniłoby to znacznie końcowego wyniku. Jednak mieliśmy swoje problemy w okresie przygotowawczym. Zawodnicy przychodzili w różnych okresach i nie byli od początku. Czas powinien pracować na naszą korzyść. Nie można odmówić nam odwagi, bo nie schowaliśmy się na własnej połowie, ale brakuje trochę doświadczenia i gier z zespołami, które prezentują wysoki poziom.