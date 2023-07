Kun: To był wyjątkowy mecz

Sobota, 22 lipca 2023 r. 00:16 Mikołaj Ciura i Mishka, źródło: Legionisci.com

- Graliśmy z beniaminkiem. Wiedzieliśmy, że trzeba zagrać o 3 punkty. Od początku narzuciliśmy swój styl gry, strzeliliśmy bramkę na 1-0, mieliśmy sytuację na 2-0, potem padły kolejne bramki. Zasłużenie wygraliśmy ten mecz. ŁKS miał groźną sytuację na 1-1, ale to jest wliczone w nasz ofensywny, ryzykowny styl gry - powiedział po meczu z ŁKS-em Łódź Patryk Kun.



- Wiedzieliśmy, że rywal będzie budował akcje od tyłu, kilka razy ryzykownie wyszli, ale dobrze się asekurowaliśmy, dobrze odbudowaliśmy ustawienie i ŁKS nie mógł też stworzyć sobie sytuacji. O to chodziło, żeby zagrać na 0 z tyłu, bo to zawsze buduje pewność siebie. 3-0 to super wynik, świetne rozpoczęcie sezonu. Ale to dopiero pierwszy krok, skupiamy się na kolejnym meczu.









- Tomas Pekhart to świetny napastnik, dzisiaj miał swój dzień. To świetna informacja dla nas, bo potrzebujemy napastnika, który będzie wykańczał akcje i bardzo się cieszę, że Tomas zabiera dziś piłkę do domu.



- Przed nami przygoda w europejskich pucharach. Czeka nas ciężki wyjazd. Nie ma tu łatwych meczów, tym bardziej na wyjeździe, na trudnym terenie, więc pełna koncentracja i przygotowujemy się do tego meczu.



- To był wyjątkowy mecz dla mnie, bo pierwszy w barwach Legii przy Łazienkowskiej. Cieszę się, że wygraliśmy i mamy 3 punkty. Chciałem grać swoją grę, byłem aktywny, biegałem. Był komplet publiczności, świetna atmosfera, dobra pora do grania i świetny wynik.