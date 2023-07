Sprzątanie powstańczych kwater i spacer po Mokotowie

W najbliższą sobotę fani Legii jak co roku będą szykować powstańcze kwatery batalionów "Miotła" i "Parasol" przed obchodami 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wszystkich chętnych do pomocy zapraszamy 22 lipca od godziny 9:00 na Powązki Wojskowe - zbiórka przy bramie głównej. Prośba o zabranie ze sobą nożyczek, zszywaczy i zszywek. Kilka dni później, w piątek 28 lipca, Legijny Mokotów wraz z PoWarszawsku organizuje historyczny spacer śladami Powstania Warszawskiego na Mokotowie. Start o godzinie 19:00 z Parku Dreszera. "Wyrusz z nami w niezwykłą podróż śladami bohaterskich akcji, historycznych wydarzeń i legendarnych postaci. Odkryjmy razem jak wiele historii i miejsc kryją mokotowskie kamienice, podwórka i bramy" - informują organizatorzy. Spacer powinien potrwać około dwóch godzin.

Koneser polskiej piłki klubowej - 5 godzin temu, *.plus.pl Świetna inicjatywa, trzeba to propagować odpowiedz

