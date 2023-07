Koszykówka

Holman zostaje w Legii na kolejny sezon

Piątek, 21 lipca 2023 r. 15:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Aric Holman, czołowy podkoszowy naszej ligi, podpisał nowy kontrakt z koszykarską Legią i będzie jej zawodnikiem w sezonie 2023/24. W ostatnim sezonie podkoszowy zagrał 20 razy z eLką na piersi, zdobywając średnio 15.3 pkt., a także notując 6.7 zbiórki na mecz.









- Arica Holmana żadnemu kibicowi w Polsce nie trzeba przedstawiać. Wszyscy pamiętamy go z zeszłego sezonu - świetny blokujący, efektownie kończący akcje wsadami i posiadający duży wachlarz zagrań, które cieszyły wielu kibiców w zeszłym sezonie. Bardzo się cieszymy, że także w kolejnych rozgrywkach Aric będzie reprezentował nasze barwy - powiedział trener Wojciech Kamiński.



O 26-letniego zawodnika zabiegały również AEK Ateny oraz Śląsk Wrocław. Aric zdecydował się jednak na dalszą grę w naszym klubie, w którym będzie miał okazję zagrać w europejskich pucharach - we wrześniowych kwalifikacjach do fazy grupowej BCL, a także (w przypadku braku awansu do grupy BCL) w fazie grupowej FIBA Europe Cup.



Imię i nazwisko: Aric Jeremiah Holman

Data i miejsce urodzenia: 11.07.1997 (26 lat), Owensboro, Kentucky (USA)

Pozycja: skrzydłowy/środkowy

Wzrost: 208 cm



Dotychczasowe kluby:

2022/23: Legia Warszawa (PLK): 20 meczów, śr. 15.3 pkt., 6.7 zb., 2.2 as.

2022/23: Tezenis Verona (Włochy): 17 meczów, śr. 7.8 pkt., 5.0 zb., 1.1 as.

2021/22: Gigantes de Carolina (Portoryko, BSN): 1 mecz, śr. 2.0 pkt., 4.0 zb., 1.0 as.

2021/22: Austin Spurs (G League, USA): 31 meczów, śr. 11.5 pkt., 5.8 zb., 1.9 as.

2020/21: ratiopharm Ulm (Niemcy): w Bundeslidze: 40 meczów, śr. 6.4 pkt., 3.6 zb. i 0.8 as. | w EuroCup: 10 meczów, śr. 6.3 pkt., 5.5 zb., 1.6 as.

2019/20: Texas Legends (G League, USA): 40 meczów, śr. 9.7 pkt., 4.4 zb., 1.3 as.

2018/19: Mississippi State Bulldogs (NCAA, USA): 34 mecze, śr. 9.5 pkt., 6.1 zb., 1.2 as.

2017/18: Mississippi State Bulldogs (NCAA, USA): 37 meczów, śr. 10.8 pkt., 6.7 zb., 0.7 as.

2016/17: Mississippi State Bulldogs (NCAA, USA): 32 mecze, śr. 8.4 pkt., 6.0 zb., 0.6 as.

2015/16: Mississippi State Bulldogs (NCAA, USA): 21 meczów, śr. 1.8 pkt., 1.8 zb., 0.3 as.