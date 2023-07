Ćwierćfinał Wójcika na ME U-16

Dwóch pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia wzięło udział w Mistrzostwach Europy Kadetów (do lat 16), które rozegrano w Ploeszti w Rumunii. Kamil Wójcik w kat. -80 kg rozpoczął od wygranej na punkty z mistrzem Azerbejdżanu, Huseinem Huseynli 4-0. W 1/8 finału w rywalizacji z mistrzem Turcji, wygrał jednogłośnie na punkty (5-0) z Muhammetem Seyisaem, a wszyscy sędziowie punktowali 30-27 na korzyść legionisty. W walce o strefę medalową legionista mierzył się z Ukraińcem, Vitalijem Molchanovem i niestety tym razem przegrał jednogłośnie na punkty (0-5). Sędziowie punktowali: 28-29, 28-29, 27-30, 27-30, 27-30 na korzyść Ukraińca. Kamil został sklasyfikowany na miejscach 5-8. Drugi z legionistów, Rafał Marcinek w kat. -75kg niestety przegrał już pierwszą walkę, z Turkiem, Toprakiem Salmanem.

