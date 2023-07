Ostatnia szansa na zakup karnetu po meczu z ŁKS-em!

Tylko do niedzieli włącznie trwa sprzedaż karnetów na sezon 2023/24. W związku z tym, że spotkanie Legia - ŁKS cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nabycie całosezonowego abonamentu jest w tej chwili w zasadzie niemożliwe. Ostatnia szansa będzie na to po końcowym gwizdku inauguracyjnego spotkania. Przez 48 godzin prowadzona będzie sprzedaż dla spóźnialskich, w wyższych w cenach - "ostatni gwizdek". KUP KARNET NA LEGIĘ

SŁAWEK(L) - 48 minut temu, *.play-internet.pl Napisz to do klubu (na info@legia.pl lub bilety@legia.pl) koniecznie dziś! Niewykluczone, że klub się odniesie w sposób pozytywny. Faktycznie jak od 2 dni były bilety na niektóre trybuny wykupione to nie można było kupić karnetu. Trochę się spóźniłeś zwlekając, ale spróbuj, mnie też zdziwiło to, że karnet ,,ostatni gwizdek" już bez meczu z ŁKS, jest droższy. Powodzenia odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pomieszanie z poplątaniem, od 3 dni nie można było kupić karnetu bo, co cieszy, wszystkie bilety na Żyleta zeszły niczym świeże bułeczki. Przedłuzcie możliwość zakupu karnetu w normalnych cenach a ostatnią gwizdek przełóżcie o kolejne 48h.

