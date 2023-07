Transmisja z Kazachstanu w TVP Sport

Czwartek, 20 lipca 2023 r. 13:57 Woytek

Mecz 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy Odrabasy Szymkent - Legia Warszawa, który odbędzie się w Kazachstanie w czwartek, 27 lipca o godz. 17:00 czasu polskiego, transmitowany będzie przez TVP Sport.



Informację taką podał na Twitterze dyrektor stacji, Marek Szkolnikowski.









Drużynę Legii czeka długa, siedmiogodzinna podróż do Azji z międzylądowaniem w Gruzji. Wszystko to spowodowane jest brakiem możliwości lotów nad Rosją i Ukrainą. Zespół wyruszy do Szymkentu w środowy poranek, a powrót planowany jest na piątkowy wczesny poranek.





