Oficjalnie

Maik Nawrocki odszedł z Legii

Środa, 26 lipca 2023 r. 10:19 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Maik Nawrocki po dwóch latach opuszcza Legię Warszawa i przenosi się do mistrza Szkocji Celtic FC. Młody obrońca podpisał ze szkockim klubem 5-letni kontrakt. "Wojskowi" za transfer 22-latka zainkasowali około 5 milionów euro, które wypłacone zostanie w dwóch ratach oraz zapewnili sobie 15% procent od przyszłego transferu.