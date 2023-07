Mecz w Szczecinie 27 sierpnia

Ustalono dokładny terminarz 6. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin w niedzielę, 27 sierpnia, o godzinie 20. W przypadku awansu do IV rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Pogoni lub Legii, i wniosku jednego z tych klubów o przełożenie spotkania, mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się 26 lub 27 września.

Misiowaty - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szkoda że z puszczą gramy o 17:30 odpowiedz

Jakub - 2 godziny temu, *.190.56 LEGIA i POGOŃ & POGOŃ i LEGIA

LEGIA POGOŃ ZAGŁĘBIE



Pozdrawiam Wszystkich Kibiców Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Zagłębia Sosnowiec, Olimpii Elbląg, Radomiaka Radom, FC Den Haag, Juventusu Turyn.

Dobrej środy dla Wszystkich. odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jakub: skoro wymieniasz historyczne zgody to pamiętaj też o Lechii czy BKS B-B ;) odpowiedz

O.R. - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak awansujemy do IV rundy kwalifikacji to przełożą na 27 września (środa) odpowiedz

Kibic Legii - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @O.R.: tak będzie odpowiedz

