Legia Park - nowa przedmeczowa atrakcja dla kibiców

- Chcemy, aby Łazienkowska i tereny jej przyległe "żyły". Przewidujemy więcej m.in. festiwali muzycznych. Będziemy pragnęli rozwinąć to miejsce. Nie będzie to część imprezy masowej ani część dnia meczowego. Będzie to osobne wydarzenie z atrakcjami dla najmłodszych. Legia Park będzie stałą aktywnością przed meczem, dostępną na 5 godzin przed pierwszym gwizdkiem. Odwiedzić tę strefę kibice będą mogli niezależnie od tego czy posiadają bilet na domowe spotkanie. Na najbliższym meczu czeka nas pewnego rodzaju pilotaż rozgrzewkowy - mówi wiceprezes zarządzający, Marcin Herra . W wydarzeniu mogą wziąć udział kibice i mieszkańcy Warszawy, którzy nie nabyli biletu na spotkanie z ŁKS-em Łódź. Wejście do strefy będzie możliwe z dwóch stron - przez furtkę od ul. Łazienkowskiej (na wysokości pomnika Kazimierza Deyny) oraz przez furtkę od strony Kanału Czerniakowskiego. Lista Foodtrucków: - "Słodki Puch" Lody Rzemieślnicze, Wata Cukrowa, Popcorn Lody by Szymon Sapieha - Churos Warsaw Churros - Naleśniki i Słone Gofry - Pizza Mariano - Gofry

Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu Legia uruchamia kolejną atrakcję skierowaną do kibiców. Przed spotkaniem z ŁKS-em Łódź na terenach zielonych z oddzielonymi wejściami pojawi się specjalna strefa z atrakcjami, która otrzymała nazwę "Legia Park". W piątek będzie otwarta od godziny 15:30 do pierwszego gwizdka sędziego. Czekający na piłkarskie emocje fani Wojskowych będą mogli spędzić aktywny czas na świeżym powietrzu i wraz z rodziną lub znajomymi celebrować dzień meczowy. W programie nowego wydarzenia znajduje się m.in. koncert DJ-a na specjalnie przygotowanej muzycznej scenie, dmuchańce i balony przeznaczone dla najmłodszych, a także specjalnie usytuowane namioty, w których pojawią się przedstawiciele firm partnerskich Legii Warszawa. Wydarzenie uatrakcyjnią również foodtrucki - zarówno te przeznaczone dla dorosłych, jak i takie skierowane bardziej w kierunku dzieci. Ostatnią niespodzianką będzie balon, dzięki któremu kibice zyskają możliwość wzniesienia się ponad stadion i oglądania niecodziennych, zapierających dech w piersiach widoków z perspektywy lotu ptaka.

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.162.80 Herra robi robotę ,na spotkaniu kibiców z 100% frekwencją normalnie podchodził do ludzi i z nimi rozmawiał włącznie ze mną i moimi znajomymi. Widać po nim ze to normalny człowiek a nie jakiś bufon. Myśle ze dzieciaki będą zadowolone. Do zo na Ł3 dzisiaj :) ! odpowiedz

legia75 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Mądrala 0,7: w zeszłym sezonie chodził po całym stadionie, witał się,rozmawiał.. odpowiedz

Rytm - 8 godzin temu, *.centertel.pl Byłem sceptyczny co do tego pana, ale póki co idzie to w dobrym kierunku. odpowiedz

