#LegiaWTwojejDzielnicy

Legia rusza w miasto

Piątek, 21 lipca 2023 r. 08:32 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa rozpoczyna akcję skierowaną do 18 dzielnic stolicy, zorientowaną na aktywizacją dzieci, młodzieży i osób starszych oraz organizację wydarzeń i inicjatyw promujących sportowy tryb życia. Stołeczny klub jeszcze w większym stopniu będzie angażował się w sportowe życie stolicy, promując uniwersalne wartości sportu, organizując zajęcia i turnieje piłkarskie, a także wizyty na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Jedną z przesłanek rozpoczęcia akcji były pozytywne i angażujące klubową społeczność inspiracje z poszczególnych dzielnic.



Pierwsza umowa o współpracy w ramach projektu #LegiaWTwojejDzielnicy została podpisana z Białołęką.









- Chcemy rozwijać zaangażowanie dzielnic Warszawy w życie Legii i wykorzystać ich ogromny potencjał demograficzny. Premierową edycję tej społecznej inicjatywy rozpoczniemy już we wrześniu z Białołęką. Cieszy nas, że mamy wspólne koncepcje i wizje dotyczące otwierania możliwości do uprawiania sportu przede wszystkim wśród najmłodszych, które budują wartości międzyludzkie, kształtują postawę życiową oraz pozytywnie wpływają na kondycję zdrowotną. W najbliższej przyszłości będziemy informować o nawiązaniu porozumienia z kolejnymi dzielnicami i jestem przekonany, że wraz z dołączaniem nowych partnerów zasięg programu będzie coraz bogatszy. Legia jako największa marka sportowa w Polsce będzie uczestniczyć w procesie aktywizacji sportowej mieszkańców swojego miasta - mówi wiceprezes zarządzający Legii Warszawa, Marcin Herra.



- Bardzo cieszę się z nawiązania porozumienia z Legią. Białołęka jako pierwsza dołącza do projektu #LegiaWTwojejDzielnicy. Razem przeprowadzimy akcje społeczne, sportowe, edukacyjne, na Białołęce odbędzie się również turniej piłkarski. Będziemy razem w naszych szkołach i wesprzemy piłkarzy Legii na trybunach – mówi burmistrz Białołęki, Grzegorz Kuca.



Wkrótce władze klubu rozpoczną cykl spotkań z przedstawicielami władz dzielnicowych, aby ustalić zakres i harmonogram wspólnych działań.



Główne założenia projektu #LegiaWTwojejDzielnicy:

- Integracja lokalnej społeczności poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne

- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

- Zachęcanie osób starszych do uprawiania sportu

- Rozwijanie zainteresowań wybrana dziedzina sportu poprzez podnoszenie umiejętności sportowych i promowania zdrowego stylu życia

- Aktywizacja ruchowa społeczności lokalnej (przełamanie bierności fizycznej) dzięki współdziałaniu i integracji partnerów porozumienia oraz różnych przedstawicieli środowiska sportowego