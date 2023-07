Utrudnienia komunikacyjne w okolicach stadionu

W okolicach stadionu Legii cały czas prowadzone są prace drogowe, przez co ruch jest znacznie utrudniony. Powodem jest trwający remont Trasy Łazienkowskiej. W ostatnich dniach całkowicie zostało zamknięte Rondo Sedlaczka - niemożliwy jest wjazd w Łazienkowską od ulic Myśliwieckiej i Rozbrat. Dodatkowo od godz 16:00 z ruchu zostanie wyłączona Myśliwiecka od ronda do Szwoleżerów ze względu na przyjazd kibiców gości. Jedyna droga dojazdu na stadion będzie prowadziła od strony Wisłostrady. Prosimy o w miarę możliwości wcześniejsze przybycie na stadion i korzystanie z komunikacji miejskiej. Ponadto ze względu na remont linii średnicowej, pociągi podmiejskie oraz SKM nie zatrzymują się na stacji Warszawa Powiśle.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ding - 5 godzin temu, *.play-internet.pl A rondo Sedlaczka dla pieszych też jest zamknięte? odpowiedz

1 - 2 godziny temu, *.plus.pl @Ding: chyba nie odpowiedz

siewca plotek - 5 godzin temu, *.jjs.pl Podobno trzeba się spieszyć z piwkiem w Źródle, bo żeby się sprawnie dostać na stadion trzeba się cofnąć na Plac Trzech Krzyży :))) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.