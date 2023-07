Pięć medali legionistów na karabinowych i pistoletowych MP

We Wrocławiu odbyły się mistrzostwa Polski seniorów w strzelaniach karabinowych i pistoletowych, w których wystartowała liczna grupa zawodników Legii. Legioniści wywalczyli pięć medali. Tomasz Bartnik zdobył trzy z nich, w tym dwa złote medale - w konkurencji karabinu pneumatycznego (60 strzałów z 10 metrów) oraz karabinu 3x20 strzałów (z 50 metrów), uzyskując w finale drugiej z konkurencji 460.8 pkt. Brąz w tej drugiej konkurencji wywalczył Robert Kraskowski (z wynikiem 440.4 pkt.). W niedzielę Bartnik zdobył jeszcze brązowy medal w karabinie 60 strzałów leżąc, uzyskując w finale 617.2 pkt. (104.8, 103.9, 103.3, 102.9, 100.9 i 101.4 w poszczególnych sześciu seriach). Brąz w pistolecie pneumatycznym mix wywalczyli Katarzyna Klepacz wraz z Robertem Osmulskim . Wyniki legionistów: Karabin pneumatyczny Mix: 4. Legia Warszawa (Eliza Koncewicz, Tomasz Bartnik) Pistolet pneumatyczny: 6. Rafał Ciszkowski, 17. Maciej Zygmuntowski Karabin pneumatyczny: 1. Tomasz Bartnik, 7. Maciej Wojtasiak, 8. Robert Kraskowski Pistolet pneumatyczny Mix: 3. Legia Warszawa (Katarzyna Klepacz, Robert Osmulski) Karabin pneumatyczny: 10. Wilhelmina Wośkowiak, 21. Martyna Krzesaj, 26. Eliza Koncewicz Pistolet pneumatyczny: 7. Katarzyna Klepacz Pistolet sportowy 30+30: 11. Katarzyna Klepacz Pistolet standard 3x20 (25m): 37. Robert Osmulski Pistolet szybkostrzelny 2x30: 4. Konrad Białek, 30. Robert Osmulski Pistolet dowolny (50m): 8. Robert Osmulski Karabin 3x20 (50m): 14. Martyna Krzesaj, 25. Eliza Koncewicz, 33. Agata Mikitiuk Karabin 3x20 (50m): 1. Tomasz Bartnik, 3. Robert Kraskowski, 14. Maciej Wojtasiak Karabin 60 leżąc (50m): 16. Agata Mikitiuk, 22. Martyna Krzesaj Karabin 60 leżąc (50m): 3. Tomasz Bartnik, 5. Robert Kraskowski, 12. Maciej Wojtasiak, 20. Marek Dobrowolski

