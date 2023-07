Nowe zielone koszulki wyjazdowe

Na karku umieszczono hasło Semper Heroica - Zawsze Bohaterska. Jest to uzupełnienie dewizy miasta z kompletu domowego z poprzedniego sezonu, gdzie widnieje napis Semper Invicta - Zawsze Niezwyciężona. Specjalnie wydłużony krój nowej koszulki na plecach i odświeżone logo producenta adidas nadaje trykotowi nowoczesnego charakteru. Podobnie jak w przypadku białego kompletu domowego, loga sponsorów - Plus500, Fortuna, adidas, Królewskie, - są monochromatyczne.

Legia Warszawa zaprezentowała nowy komplet strojów wyjazdowych, w których zespół będzie występował w najbliższym sezonie. Klub zdecydował się na klasyczny ciemnozielony wzór z białymi wykończeniami. Do tego zawodnicy będą występowali w białych spodenkach i zielonych getrach. Koszulka kosztuje 339 zł. Cena spodenek to 159 zł, a getrów 89,95 zł. Koszulka w wersji dziecięcej kosztuje 239 zł. Białe koszulki domowe pozostają bez zmian.

Komentarze (31)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wołomin NR - 9 minut temu, *.centertel.pl Eleganckie! odpowiedz

Rafał - 24 minuty temu, *.plus.pl Idealne ! odpowiedz

KOSZU(L)KA - 29 minut temu, *.plus.pl Bardzo ładna i nareszcie białe spodenki. W ogóle Legia powinna grać w czerwonej koszulce białych spodenkach i zielonych getrach. Tak jak kolory flagi. odpowiedz

starszy - 38 minut temu, *.plus.pl Taki zestaw kolorystyczny kojarzy mi się zawsze z meczem Górnik - Legia 3-0 z 1986. Klapa po całości. odpowiedz

jfk - 39 minut temu, *.esperanza.pl Co za chujnia. Kolejna koszulka bez żadnej identyfikacji, zwykły komplet z przyszyta Elką, kto odpowiada za to cudo?! odpowiedz

Koko - 27 minut temu, *.plus.pl @jfk: są gusta i gusciki ta koszulka to petarda! odpowiedz

Noma Noma hey - 39 minut temu, *.orange.pl Koszulka moimi zdaniem spoko, w prostocie siła, w fan storze rzeczywiście będzie oryginalna?????? odpowiedz

Zegrze - 1 godzinę temu, *.chello.pl tylko czemu nie czarne spodenki? :( odpowiedz

siewca plotek - 1 godzinę temu, *.jjs.pl @Zegrze:

Podobno już hajsu na farbę zabrakło :) odpowiedz

Harat - 25 minut temu, *.plus.pl @Zegrze: bo białe lepsze odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.129.168 I to jest koszulka Legii!!!

Pierwszy raz od dawna oddaje władzom, że w końcu to zaczyna funkcjonować.

Wstrzymywałem się z tym stwierdzeniem mocno po zwolnieniu Kucharskiego. Ale coraz więcej wskazuje że udało się nam wywrzeć presję i klub powoli zaczyna wracać na swoje tory!

Koszulkę zamawiam z miejsca! odpowiedz

Ram pam pam - 2 godziny temu, *.chello.pl Spoko kolor, ale to są zwykłe zielone koszulki z emblematami, jak w jakiejś taniej szkółce piłkarskiej.



Aczkolwiek pewnie większości pasuje taka tania estetyka i będą się spuszczać, że zajebista, bo nieprzekombinowana. odpowiedz

Paco - 2 godziny temu, *.190.43 Bardzo ładne, pewnie kupię odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Ładne, przejrzyste. odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jak oni sie teraz zobaczą na zielonej murawie jak te koszulki są zielone ??? :)

Mega błąd... odpowiedz

Lukasz_Legia - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niby super spoko ale tez trochę za prosta jak na WF.... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl zwykła ale okej odpowiedz

:o) - 3 godziny temu, *.chello.pl Bardzo fajny, klasyczny wzór. odpowiedz

siewca plotek - 3 godziny temu, *.jjs.pl Podobno lepiej być nie mogło, więc jest ładnie no i tanio :) odpowiedz

Legia to my - 3 godziny temu, *.autocom.pl Kolor ładny. Pokombinowałbym ze wzorem trochę... odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niezła, i cena dobra, brawo LEGIA ! odpowiedz

Kibic L - 3 godziny temu, *.plus.pl Sztos !!!! Klasyka piękne odpowiedz

Mb - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Fajna odpowiedz

mrsn - 4 godziny temu, *.orange.pl to sie wysilili za 340 zł tfuu odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.plus.pl @mrsn: zajebiste koszulki szacun Legia odpowiedz

A - 4 godziny temu, *.centertel.pl powinno być plus 800 na koszulce odpowiedz

Dens - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @A: z innym klubem ci się pomyliło. odpowiedz

Grimsey - 4 godziny temu, *.orange.pl Koszulka bardzo fajna, jednak cena to delikatnie mówiąc przesada.

339 zł ? Karnet na cały sezon na Żyletę kosztuje 389 zł, czyli niewiele więcej od koszulki. odpowiedz

Fck666 - 4 godziny temu, *.chello.pl Były lepsze ale też bywały znaczenie gorsze, taki średniak

odpowiedz

gość - 4 godziny temu, *.JaworNet.com fajne,podobają sie mi odpowiedz

Pawciu - 4 godziny temu, *.net.pl kwestia gustu.... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.