Hej Legio, tylko mistrzostwo!

Piątek, 21 lipca 2023 r. 13:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

Cel na najbliższe 12 miesięcy dla Legii Warszawa jest jasny - odzyskać tytuł mistrza Polski. Takiego zdania jest zdecydowana większość kibiców. W naszej sondzie aż 86% głosujących zaznaczyło miejsce numer jeden. 10% uważa, że "Wojskowi" zajmą 2 lub 3 lokatę. Presja jest ogromna, nie będzie żadnych wymówek w myśl hasła "Mistrzostwo to nie wszystko, ale wszystko bez mistrzostwa to ch...".





SONDA Które miejsce zajmie Legia w Ekstraklasie w seoznie 2023/24? 1. 2. 3. 4. 5.-9. 10.-15. 16.-18.





Także zdaniem ekspertów bukmacherskich Fortuny to Legia jest faworytem do mistrzostwa. Kurs na to, że trofeum zdobędą warszawiacy wynosi 2,5 Drugi jest Lech Poznań z kursem 3,0, a trzeci aktualny mistrz, Raków Częstochowa - 4,75.



Pozostałe drużyny mają zdecydowanie mniejsze szanse:









Pogoń Szczecin - 12

Piast Gliwice - 35

Górnik Zabrze - 75

Zagłębie Lubin - 85

Cracovia - 100

Śląsk Wrocław - 100

Radomiak Radom - 125

Widzew Łódź - 125

Jagiellonia Białystok - 200

Warta Poznań - 200

Korona Kielce - 250

Ruch Chorzów - 350

Stal Mielec - 400

ŁKS Łódź - 400

Puszcza Niepołomice - 1000



Gual ponownie królem strzelców?



Marc Gual przewodzi stawce zawodników, którzy zdaniem bukmacherów mają największe szanse zostać najlepszym strzelcem. KUrs na Hiszpana wynosi 3,50. Drugi jest Michael Ishak - 4,25, a trzeci Jesus Imaz - 7,50.



Kolejny na liście legioniści to:

Blaz Kramer - 15

Josue - 20

Pekhart - 20



