Debiut Radovana Pankova w Legii

- Po pobycie w wielkim klubie, który ma wielu kibiców, a takim jakim jest Crvena zvezda Belgrad, nie chciałem trafić do mniejszego. Z ofert, które miałem, Legia była zdecydowanie najlepszym wyborem - mówił obrońca niedawno w wywiadzie z naszym serwisem. Czytaj całą rozmowę z Radovanem Pankovem .

W meczu z ŁKS-em Łódź w zespole Legii zadebiutuje Radovan Pankov . Defensor został wybrany do pierwszej "jedenastki" na to spotkanie. Serb trafił na Łazienkowską w tym okienku transferowym. 27-latek jest obrońcą, wcześniej był piłkarzem Crvenej zvezdy Belgrad i Čukaričkiego Belgrad.

Trampek - 5 minut temu, *.125.33 Sam byłem ciekaw jak wypadnie w ligowym debiucie. Widać u niego doświadczenie i obycie piłkarskie. Będzie miała LEGIA z niego pożytek. Jak na debiut - super. Oby tak dalej. odpowiedz

Alex Bielany - 12 minut temu, *.centertel.pl Nowy Rado :-) bedzie bardzo dobry, dzis juz pokazal klase odpowiedz

Meter - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Bardzo pewny.Spokojny.Żadnych błędów.Brawo! odpowiedz

Aimar - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jednym zdaniem. Profesor odpowiedz

robochłop - 4 godziny temu, *.orange.pl Inteligentny gość...oby się dobrze wkomponował w drużynę...powodzenia Radovan!!! odpowiedz

