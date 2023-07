Komentarze (20)

tylkoLegia - 7 minut temu, *.t-mobile.pl Co z tego ? skoro cała kasa i tak idzie na konto dla Miodka, a Jacuś będzie musiał sobie sam naruchać. odpowiedz

Wojtek86 - 20 minut temu, *.chello.pl To było nieuniknione. Powodzenia. odpowiedz

robal - 40 minut temu, *.vectranet.pl Kto za niego? Tylko nie piszczcie ,że Pankov bo na cały sezon to zdecydowanie za mało odpowiedz

ops2 - 50 minut temu, *.centertel.pl Niw chcieli beresia …? odpowiedz

Dickson Chotowski - 59 minut temu, *.btcentralplus.com Fajny chlopak. Szkoda ze do tej lewicowej kur.. Nie zycze mu sukcesow. odpowiedz

Legia = ladyboys - 19 minut temu, *.virginm.net @Dickson Chotowski:



Ha ha. The Germans should’ve goose-stepped harder over you fucking idiots. odpowiedz

Rafa - 11 minut temu, *.02.net @Legia = ladyboys: Just go...go...and fuck your self cock sucker... odpowiedz

Alex Bielany - 9 minut temu, *.centertel.pl @Legia = ladyboys:

Brits should have fucked you harder in your Mickey cunts odpowiedz

@Legia likes it in the bum bum. - 3 minuty temu, *.virginm.net @Alex Bielany: Poles took so many Jack boots to the head in the 30’s that now they wear them retarded cunts. odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 6 mln euro plus 20% od następnego transferu (całego, nie od różnicy) i byłoby nawet ok.

Gdyby go sprzedali dalej za np. 12 mln euro, to wtedy wpada Legii dodatkowe 2,4 mln euro. odpowiedz

Kibo - 1 godzinę temu, *.net.pl 6 mln euro trochę mało powinnismy takich piłkarzy drożej sprzedawać. Szkoda odpowiedz

M - 1 godzinę temu, *.co.uk 4mln funtow tylko! Za malo , pogra troche u szkotow, znowu zarobia 10 baniek jak za Juranovica! odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.7.76 @M: brytyjska prasa podała, że pierwsza oferta 4,2 mln funtów, druga 5,2 mln. czyli ok 6 mln euro odpowiedz

M - 1 godzinę temu, *.co.uk @singspiel: oby tak z 6 baniek, dobry grajek z Maika. odpowiedz

Lukasz_Legia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wielka szkoda... jak tak bardzo chcieli mogli pogonić Tobiasza.... odpowiedz

Antyberg - 52 minuty temu, *.centertel.pl @Lukasz_Legia: pogonić to za duże słowo, z obsadą bramki mamy duży spokój, a dobrego obrońcy trochę szkoda! odpowiedz

WoLa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miodek dzban ole ole ole odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.plus.pl Jeszcze tylko 195mln długu i wychodzimy na zero odpowiedz

Hugon - 17 minut temu, *.vectranet.pl @Żmija : Nikt twoich długów tu spłacał nie będzie odpowiedz

FLoki - 13 minut temu, *.mm.pl @Żmija : Ale ty dzban jesteś odpowiedz

