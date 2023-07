Debiut Filipa Rejczyka w Legii

W 81. minucie meczu 1. kolejki Ekstraklasy z ŁKS-em Łódź na boisku pojawił się Filip Rejczyk , który tym samym zadebiutował w pierwszej drużynie "Wojskowych". Młody pomocnik zmienił na boisku Bartosza Slisza. Zaledwie 17-letni pomocnik jest wychowankiem Stali Mielec, a do Legii trafił w 2018 roku. Dotychczas występował w rezerwach i młodzieżowych drużynach stołecznego zespołu, ale od zeszłego sezonu regularnie trenuje z "jedynką".

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.