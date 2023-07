Pod lupą LL! - Patryk Kun

Niedziela, 23 lipca 2023 r. 07:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Po odejściu z klubu Filipa Mladenovicia, Legia została z jednym lewym wahadłowym w składzie. Drugi raz od pierwszych minut obejrzeliśmy jego następcę, czyli Patryka Kuna, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej występowi tego zawodnika.



W defensywie? TOP

W swoim debiutanckim meczu z „eLką” na piersi, przeciwko Rakowowi Częstochowa, Patryk Kun wywiązywał się z zadań defensywnych w zasadzie bez zarzutów. W spotkaniu z ŁKS-em było nawet lepiej. Obserwowany przez nas gracz nie miał żadnych problemów z przejmowaniem długich piłek zagrywanych przez Aleksandra Bobka do ofensywnych graczy ŁKS-u. Już w pierwszej minucie w takiej sytuacji od razu zgrał piłkę do Juergena Elitima. W 24. minucie Bobek zagrał futbolówkę do Daniego Ramireza, który mógłby wyjść sam na sam, ale świetnie przed Hiszpanem piłkę zgasił Kun, zażegnując tym samym niebezpieczeństwo. Kilkanaście minut później legionista dobrze odebrał piłkę rywalowi w środkowej strefie boiska, a w 40. minucie wspólnie z Bartoszem Sliszem przerwał akcję ofensywną przeciwnika. Co ciekawe, w 60. minucie pewnie wygrał pojedynek główkowy ze swoim rywalem i przejął piłkę.