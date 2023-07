Na stadionach: Zdolni do poświęceń, zdobędą jak najwięcej

Wtorek, 25 lipca 2023 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami pierwsza kolejna sezonu 2023/24 - zarówno w ekstraklasie, pierwszej, jak i drugiej lidze. Rzadko kiedy możemy w naszej lidze odnotować tak częste wypełnienie sektorów gości, a tym razem doszło do tego aż na pięciu stadionach, na jednym wypełnienie było bliskie stu procent, a dodajmy, że jedno spotkanie odbyło się z zamkniętą "klatką".



Sektory gości wypełnili fani ŁKS-u (w Warszawie), Ruchu (w Lubinie), Lecha (w Gliwicach), Pogoni (w Grodzisku Wlkp.) i Cracovii (w Mielcu), a bardzo bliska 100-procentowej frekwencji na wyjeździe była Jagiellonia (w Częstochowie). W niższych ligach najciekawiej było na meczu Motoru z Zagłębiem Sosnowiec, na którym przyjezdni pokazali się w dobrej liczbie, Motorowcy zaś po długiej nieobecności na tym szczeblu rozgrywkowym, wystawili przyzwoity młyn i pokazali konkretną choreografię. Licznie na swój wyjazd pojechała także GieKSa do Legnicy.



Oprawę przygotowali fani Widzewa (kartoniada + race), ŁKS-u na wyjazdowym meczu z Legią (sektorówka, transparent i race), a także Raków.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - ŁKS Łódź (1730)

Na meczu ponad 27 tys. fanów, w tym liczna grupa gości (1730), która przyjechała pociągiem specjalnym. Łodzianie wspierani przez delegacje Lecha i Zawiszy. W drugiej połowie legioniści odpalili ok. 80 rac. Chwilę później przyjezdni wywiesili transparent "Reprezentacja Łodzi", nad którym rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca jeden z łódzkich pomników, blok z napisem "ŁKS", a całość zwieńczyło racowisko.



Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów (1500)

Chorzowianie na pierwszy ekstraklasowy wyjazd pojechali w sporym nadkomplecie - w ok. 1500 osób, z czego 1050 zajęło miejsca w sektorze gości. Dobrze oflagowali swój sektor i prowadzili niezły doping. Także Zagłębie z licznym jak na swoje możliwości młynem i przyzwoitą frekwencją.



Piast Gliwice - Lech Poznań (957)

Lechici zaliczyli najliczniejszy wyjazd do Gliwic - na stadionie Piasta stawili się w 957 osób, z wieloma mniejszymi flagami.



Warta Poznań - Pogoń Szczecin (700)

Bardzo dobra liczba "Portowców" na jednym z bliższych wyjazdów - do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie nadal swoje mecze rozgrywa Warta Poznań. Szczecinianie dobrze oflagowali swój sektor, mieli też ze sobą flagi na kijach.



Stal Mielec - Cracovia (450)

Cracovia w nadkomplecie stawiła się na wyjazdowym meczu w Mielcu. W sektorze gości wywiesili 5 flag. Gospodarze z licznym młynem, a przed meczem zorganizowali wspólny przemarsz na stadion, w którym wzięło udział ok. 200 osób.



Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok (295)

Jagiellonia autokarami przyjechała do Częstochowy w 295 osób, czyli prawie wykorzystując pulę biletów. W sektorze gości wywiesili 5 flag. Raków zaprezentował mało czytelną kartoniadę, mini sektorówkę i odpalił świece dymne w barwach.



Korona Kielce - Śląsk Wrocław (221)

Wrocławianie na poniedziałkowy wyjazd do Kielc pojechali w 221 osób. W sektorze gości wywiesili dwie flagi. Na trybunach ponad 12,2 tys. fanów.



Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice (100)

Ponad 17 tys. fanów obejrzało niedzielny mecz w Łodzi. Widzewiacy zaprezentowali nie do końca czytelną kartoniadę "Miłość wiara walka", ponad którą odpalili race. Fani Puszczy przyjechali w ok. 100 osób i z dwiema flagami.



Górnik Zabrze - Radomiak Radom (-)

Niestety, w Zabrzu nadal nie są wpuszczani kibice gości ze względu na budowę nowej trybuny. Z tego powodu zabrakło fanów Radomiaka. Zabrzanie w dobrej liczbie (16,5 tys.). Wywiesili transparent "Nowy właściciel potrzebny od zaraz".



I liga:



Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec (580)

Bardzo dobre spotkanie na inaugurację I ligi. Sosnowiczanie do Lublina przyjechali pociągiem specjalnym, w 580 osób, wspierani przez Czuwaj (51), Stal Bielsko (35), Legię (15), Slavię (11) i Olimpię (4). Motorowcy zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu "Zdolni do poświęceń, zdobędą jak najwięcej", malowanej sektorówki, racowiska oraz wystrzeliwanych dymów.



Miedź Legnica - GKS Katowice (354)



Polonia Warszawa - GKS Tychy (235)

GKS na tym wyjeździe wspierany przez ŁKS (20) i Górnika Wałbrzych (15 z flagą). W sektorze gości wywiesili cztery flagi.



Olimpia Grudziądz - Sandecja Nowy Sącz (6)



Górnik Łęczna - Wisła Kraków (-)

Niestety, spotkanie rozgrywane bez kibiców gości. Fani Górnika w dobrej liczbie w młynie - 448 osób, w tym Chełmianka (27) i Motor.



Niższe ligi:



GKS Jastrzębie - Stal Stalowa Wola (150)

Na meczu przyjaźni pojawiło się 150 fanów "Stalówki", którzy stanęli razem w młynie z GKS-em. Na trybunach nie zabrakło oprawy - sektorówki, flag na kijach oraz świec dymnych.



Wyjazd tygodnia: 1730 kibiców ŁKS-u w Warszawie

Oprawa tygodnia: Choreo Motoru na meczu z Zagłębiem



Legia Warszawa na meczu z ŁKS-em Łódź:













ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu z Legią:







Stal Mielec na meczu z Cracovią:





Cracovia na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Raków Częstochowa na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Korona Kielce na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:









Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Górnik Zabrze na meczu z Radomiakiem Radom:





Widzew Łódź na meczu z Puszczą Niepołomice:







Puszcza Niepołomice na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Zagłębie Lubin na meczu z Ruchem Chorzów:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:









GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:





Motor Lublin na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:









Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:





Górnik Łęczna na meczu z Wisłą Kraków: