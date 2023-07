Analiza

Punkty po meczu z ŁKS-em Łódź

Sobota, 22 lipca 2023 r. 21:26 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Tak to powinno wyglądać; łyżka dziegciu; ustawienie, a Josué; debiutantów dwóch; kłopoty Carlitosa i Rose; jak wino - to najważniejsze punkty po piątkowym spotkaniu Legii przeciwko ŁKS-owi Łódź.



1. Tak to powinno wyglądać

Legii nie zawsze szło w meczach inaugurujących nowy sezon ligowy, nie zawsze pozytywnie wspominamy także mecze z beniaminkami, którzy w poprzednich latach napsuli nam wiele krwi. Tym razem było inaczej. Podopieczni trenera Kosty Runjaicia od początku meczu dyktowali warunki gry. Legioniści dłużej utrzymywali się przy piłce, spokojnie rozgrywali akcje ofensywne, nie dopuszczając rywali z Łodzi do groźnych sytuacji. Jedynie kilka minut w drugiej połowie można zapisać na minus. Wynik 3-0 to zdecydowanie najmniejszy wymiar kary, Wojskowi spokojnie mogli strzelić jeszcze dwie bądź trzy gole, ale świetnie w bramce zespołu prowadzonego przez trenera Kazimierza Moskala spisywał się młody Aleksander Bobek. Tak powinny wyglądać mecze z o klasę słabszymi rywalami. Legia powinna dominować przez 90 minut, spokojnie strzelając w tym czasie dwa bądź trzy gole.