Fani Legii uprzątnęli groby Powstańców

Dziś rano fani Legii licznie stawili się na Powązkach Wojskowych, aby uprzątnąć i udekorować biało-czerwonymi wstążkami powstańcze groby przed zbliżającą się 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. "Poszło sprawnie i po niespełna godzinie kwatery batalionów Miotła, Parasol, Czata'49, Kiliński, Zgrupowania Krybar, harcerek rozstrzelanych na Pawiaku, sanitariuszek z batalionu Miotła poległych na Miodowej 23 oraz kawalerów orderu VM z batalionu Miotła mieniły się narodowymi barwami. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i poświęcili swój sobotni wolny czas, aby w sposób wymierny oddać hołd Bohaterom 63 dni chwały! Tradycyjnie, w sposób szczególny kłaniamy się nisko najmłodszym uczestnikom naszej akcji, a tym roku były to Nineczka, Wiktorcia i Tosia, które dzielnie wspomagały swoich rodziców" - relacjonują organizatorzy tej szczytnej akcji.

L.W.1916 - 4 godziny temu, *.chello.pl Dzięki Bracia za pomoc w uporządkowaniu grobów Powstańcow

Cześć i Chwała Bohaterom

Pamiętamy odpowiedz

mexx - 5 godzin temu, *.chello.pl OFMC pozamiatało wzorem koszulki, inni sprzątają Powązki – i jak tu nie być Legionistą?! To przecież styl życia!

1944 PamiętaMY odpowiedz

LegiaFans - 5 godzin temu, *.chello.pl BRAWO (L) odpowiedz

