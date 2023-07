Młodzież: mecze sobotnie

Najstarsze roczniki Akademii rozegrały mecze towarzyskie. Juniorzy starsi zremisowali 1-1 z Jagiellonią, po golu Rojkowskiego w końcowych minutach meczu. Także w spotkaniu z niemieckim RB w Lipsku z początku prowadzili gospodarze, ale gole Busza i Nosa dały Legii U17 zwycięstwo 2-1. Zespoły U16 i U15 rozegrały grę wewnętrzną. Sparing: Jagiellonia Białystok U19 (2005 i mł.) 1-1 (1-0) Legia Warszawa U19 Gole: 1-0 15 min. (rzut karny) 1-1 84 min. Tomasz Rojkowski (as. Stevin Kerge) Legia: Hubert Nowak (46' Michał Bobier [07]) – Franciszek Saganowski (46' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek (60' Rafał Boczoń), Hubert Dorczyk (60' Dawid Rudnicki), Viktor Karolak (46' Oliwier Olewiński) – Fryderyk Misztal (Kpt)(46' Maciej Saletra), Kacper Bogusiewicz (46' Oskar Melich), Jakub Żewłakow (60' Mateusz Konopka) – Mateusz Szczepaniak [07](60' Stevin Kerge), Przemysław Mizera (60' Tomasz Rojkowski), Igor Skrobała (60' Antoni Majchrowski) Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach Sparing: RB Leipzig U17 1-2 (1-1) Legia U17 (2007 i mł.) Gole: 1-0 5 min. 1-1 30 min. Igor Busz (bez asysty) 1-2 66 min. Dawid Nos (rzut karny) Legia: Konrad Kassyanowicz (Antoni Błocki [08]) - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki, gr. testowany, Radosław Czerwiec - Jan Leszczyński, gracz kl. partnerskiego, Filip Przybyłko [08] - Igor Busz, Stanisław Gieroba, Jakub Zbróg oraz: Jakub Openchowski, Franciszek Pollok, Antoni Wasiak-Libiszowski, Dawid Foks, Konrad Kraska, Erykh Mikanovich, Dawid Nos. Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko Gra wewnętrzna: Legia U16 0-1 (0-1) Legia U15 Gol: 0-1 10 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Aleks Żyła) Strzały (celne) [20-80']: U16 12 (5) - U15 10 (5) Legia U15 (2009 i mł.): Jan Pietrzak (41' Denys Stoliarenko) - Szymon Piasta, Kazimierz Szydło, Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak - Fabian Mazur, Jakub Gliwa, Wiktor Zugaj, Aleks Żyła, Edouard von Brandt-Etchemendigaray oraz: Jan Rodak, Jakub Juszczak, Firdavs Otabekov, Norbert Merchel, Oskar Maj, Piotr Kaniewski Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza

