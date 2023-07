Legia sprzedała 9000 karnetów

Poniedziałek, 24 lipca 2023 r. 11:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

W niedzielę zakończyła się sprzedaż karnetów na sezon 2023/24. Mimo podwyżek, całosezonowe abonamenty cieszyły się lepszym zainteresowaniem w ubiegłym sezonie. Klubowy licznik sprzedanych karnetów zatrzymał się na liczbie 9003, czyli około 1000 większej niż rok temu.



Teraz do oglądania meczów z trybun stadionu przy Łazienkowskiej 3 są dwie drogi - pojedyncze bilety i opcja subskrypcji. Poniżej wyjaśniamy te opcje.



KUP BILET NA MECZ Z ORDOBASAMI I RUCHEM